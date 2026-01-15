Spotify aumenta ancora i prezzi negli Stati Uniti: terzo rincaro dal 2023

Spotify ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per gli abbonamenti negli Stati Uniti, che entrerà in vigore a partire dal prossimo ciclo di fatturazione degli utenti . Si tratta del terzo rincaro in poco più di due anni, una mossa che conferma come il modello di abbonamento stia diventando progressivamente più costoso per tutti i profili, dagli utenti singoli alle famiglie.

Quanto aumentano gli abbonamenti

Nel dettaglio, il piano Premium Individual passa a 12,99 dollari al mese, mentre l'abbonamento Student sale a 6,99 dollari. Gli incrementi più consistenti riguardano però le formule condivise: Duo arriva a 18,99 dollari mensili e Family sale a 21,99 dollari. Gli aumenti sono per ora confermati negli Stati Uniti, ma Spotify ha comunicato che anche gli utenti di Estonia e Lettonia riceveranno informazioni sui nuovi prezzi applicati nei rispettivi mercati.

Secondo l'azienda, questi adeguamenti riflettono il valore offerto dal servizio e servono a sostenere l'evoluzione della piattaforma, inclusi i benefici per gli artisti e il miglioramento dell'esperienza complessiva per gli ascoltatori.