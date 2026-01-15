Spotify aumenta ancora i prezzi negli Stati Uniti: terzo rincaro dal 2023

Spotify ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per gli abbonamenti negli Stati Uniti, che entrerà in vigore a partire dal prossimo ciclo di fatturazione degli utenti. Si tratta del terzo rincaro in poco più di due anni, una mossa che conferma come il modello di abbonamento stia diventando progressivamente più costoso per tutti i profili, dagli utenti singoli alle famiglie.
Quanto aumentano gli abbonamenti
Nel dettaglio, il piano Premium Individual passa a 12,99 dollari al mese, mentre l'abbonamento Student sale a 6,99 dollari. Gli incrementi più consistenti riguardano però le formule condivise: Duo arriva a 18,99 dollari mensili e Family sale a 21,99 dollari. Gli aumenti sono per ora confermati negli Stati Uniti, ma Spotify ha comunicato che anche gli utenti di Estonia e Lettonia riceveranno informazioni sui nuovi prezzi applicati nei rispettivi mercati.
Secondo l'azienda, questi adeguamenti riflettono il valore offerto dal servizio e servono a sostenere l'evoluzione della piattaforma, inclusi i benefici per gli artisti e il miglioramento dell'esperienza complessiva per gli ascoltatori.
Le motivazioni ufficiali e il contesto
Nelle comunicazioni inviate agli abbonati, Spotify spiega che l'aumento dei prezzi è necessario "per continuare a offrire un'ottima esperienza". Una giustificazione ormai ricorrente nel settore dello streaming, soprattutto in una fase in cui le piattaforme investono in nuove funzionalità, contenuti esclusivi e tecnologie avanzate.
L'ultimo aumento negli Stati Uniti risaliva a giugno 2024, mentre in altre regioni i prezzi erano già saliti nell'estate del 2025. Da allora, Spotify ha introdotto diverse novità, tra cui funzioni basate sull'intelligenza artificiale e il tanto atteso supporto all'audio lossless, elementi che l'azienda considera parte integrante del valore aggiunto del servizio.