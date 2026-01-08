Spotify porta l’attività di ascolto degli amici su mobile

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Spotify estende finalmente al mobile una delle sue funzioni social più iconiche : l'Attività di ascolto degli amici. Una novità che avvicina l'esperienza su smartphone a quella desktop, storicamente l'unico luogo in cui era possibile "sbirciare" in tempo reale cosa stessero ascoltando i propri contatti.

Attività di ascolto: come funziona su iOS e Android

La funzione è completamente opzionale e deve essere attivata manualmente dalle impostazioni di privacy dell'app. Una scelta che consente di mantenere il controllo su cosa condividere e con chi, evitando la condivisione automatica dei propri ascolti. Una volta abilitata, l'Attività di ascolto appare nella barra laterale dell'app mobile, accanto alle chat, mostrando i brani riprodotti dagli amici selezionati.

L'integrazione è pensata per rendere la scoperta musicale più fluida. Da un singolo tap è possibile aggiungere un brano alla propria libreria o reagire con un'emoji, trasformando l'ascolto in un'interazione rapida e continua. Spotify punta così a rendere il lato social meno invasivo ma sempre presente, favorendo suggerimenti spontanei senza interrompere l'esperienza d'uso.