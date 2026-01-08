Lo sparatutto tattico PUBG: Blindspot ha una data di uscita in accesso anticipato

Krafton e PUBG Studios hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di PUBG: Blindspot, in precedenza conosciuto come Project Arc. Lo sparatutto tattico con visuale isometrica free-to-play sarà disponibile su Steam a partire dal 5 febbraio.
Al momento della pubblicazione, il titolo includerà "il cuore dell'esperienza", con aggiornamenti regolari che andranno a introdurre migliorie e meccaniche di gameplay, oltre a modifiche al bilanciamento per classi e armi, nuove funzionalità e contenuti. Non è stata indicata una durata per l'accesso anticipato, con gli sviluppatori che affermano che dipenderà dai progressi dello sviluppo e dai feedback dei giocatori: l'obiettivo è di lanciare la versione 1.0 quando il gioco sarà effettivamente pronto, senza affrettare i tempi. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.
Che cos'è PUBG: Blindspot
PUBG: Blindspot è uno sparatutto tattico dove due squadre da cinque giocatori si affrontano in intensi scontri con visuale dall'alto e controlli da twin-stick shooter. Il titolo mira a un'esperienza più immediata e veloce rispetto al PUBG originale, che come saprete è uno dei pilastri del genere battle royale, ma con un focus maggiore sul gioco di squadra e la pianificazione di strategie efficaci per ottenere la vittoria.
Infatti, tutto ruota attorno alla lettura della mappa e alla gestione della visibilità: la visuale isometrica è limitata e condivisa tra tutti i giocatori del team, costringendo la squadra a muoversi in modo coordinato per condividere informazioni e anticipare le mosse avversarie. Le modalità confermate includono un classico Team Deathmatch, utile per prendere confidenza con il gunplay, e una variante più strategica in stile Demolition, dove l'uso di percorsi alternativi, coperture e punti di rottura diventa fondamentale per avanzare.