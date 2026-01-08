Lo sparatutto tattico PUBG: Blindspot ha una data di uscita in accesso anticipato

Krafton e PUBG Studios hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di PUBG: Blindspot, in precedenza conosciuto come Project Arc. Lo sparatutto tattico con visuale isometrica free-to-play sarà disponibile su Steam a partire dal 5 febbraio.

Al momento della pubblicazione, il titolo includerà "il cuore dell'esperienza", con aggiornamenti regolari che andranno a introdurre migliorie e meccaniche di gameplay, oltre a modifiche al bilanciamento per classi e armi, nuove funzionalità e contenuti. Non è stata indicata una durata per l'accesso anticipato, con gli sviluppatori che affermano che dipenderà dai progressi dello sviluppo e dai feedback dei giocatori: l'obiettivo è di lanciare la versione 1.0 quando il gioco sarà effettivamente pronto, senza affrettare i tempi. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.