Ballistic Moon, lo studio del remake di Until Dawn, è stato ufficialmente chiuso: lo confermano i documenti depositati presso il governo del Regno Unito, secondo cui la società si è completamente dissolta dopo aver completato le necessarie procedure.

Come ricorderete, la notizia della chiusura risale a diversi mesi fa: è allora che ha avuto inizio il processo burocratico che ha portato alla cancellazione definitiva dell'azienda, mentre né Ballistic Moon né Sony hanno rilasciato comunicazioni in merito.

Fondato da alcuni ex componenti di Supermassive Games, lo studio si è occupato di fatto di un unico progetto, appunto il rifacimento di Until Dawn, che è stato pubblicato su PC e PS5 nell'ottobe del 2024.

Rispetto alla versione originale, il remake ha introdotto una serie di miglioramenti grafici e una nuova visuale in terza persona "sopra le spalle", ma è stato accolto dal pubblico con una certa freddezza e sembra dunque che le vendite non siano state entusiasmanti.