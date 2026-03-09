Xbox Project Helix esiste da tanto tempo come idea: Microsoft ne parlava già 10 anni fa

In questa non solo compare il nome, ma emerge anche il concetto di una piattaforma unitaria che metta insieme PC e Xbox , a dimostrazione di come l'idea sia praticamente rimasta costante in Microsoft, da un decennio a questa parte, sebbene con accezioni diverse.

La questione è stata riscoperta da Tom Warren, giornalista di The Verge, il quale ha recuperato una discussione del 2016 pubblicata in un articolo di Kotaku da parte di Jason Schreier, che all'epoca faceva parte della redazione del sito in questione prima di passare poi a Bloomberg.

L'annuncio di Project Helix come nuova generazione di Xbox è arrivato solo la scorsa settimana, ma il nome e anche l'idea alla base di questa sembra esistesse da tanto tempo, con Microsoft che ne parlava già dieci anni fa .

Un'idea in sviluppo da tanto tempo

La situazione è ovviamente diversa, ma l'intenzione di far convergere al massimo l'ambiente Xbox con quello PC è chiaramente in corso da almeno 10 anni in Microsoft, in attesa di capire come si concretizzerà in maniera pratica all'interno della prossima generazione di console.



Quello riportato sopra è un estratto dell'articolo scritto da Schreier e Keza MacDonald su Kotaku, nel quale viene spiegato che "le due console fanno parte di una strategia più ampia di Microsoft, identificata con il nome in codice Project Helix secondo una nostra fonte, per far convergere Xbox e Windows".

Non è chiarissimo a cosa si riferisca l'articolo con "due console", ma considerando che è datato 2016 è possibile si riferisca a Xbox One S e Xbox One X, in attesa di ulteriori delucidazioni.

"Da diverso tempo, a questo punto, Microsoft sta dimostrando l'intenzione di fare in modo che i suoi due marchi lavorino insieme [Windows e Xbox, ndR], avendo anche annunciato che le nuove grandi esclusive come Halo Wars 2 e Sea of Thieves usciranno sia su Xbox One che su PC".

"Fonti nell'ambito dello sviluppo ci hanno riferito che le nuove richieste di Microsoft riguardano il fatto di pubblicare i prossimi giochi, inclusi i titoli della serie Halo, su entrambe le piattaforme".

Insomma, l'idea dell'integrazione di Windows e Xbox risale praticamente all'apertura delle esclusive Xbox al PC, che avvenne proprio a metà della generazione Xbox One, e curiosamente a quanto pare già all'epoca si utilizzava il nome in codice Helix per identificare questa convergenza.

È probabile che, all'epoca, la questione riguardasse soprattutto la spinta verso l'adozione dello standard UWP (Universal Windows Platform), ma qualcosa del genere potrebbe riemergere per quanto riguarda lo standard di sviluppo per la prossima console.