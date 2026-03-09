The Abased è un action RPG ispirato alla Bibbia in cui controlliamo un lebbroso

Annunciato alcuni giorni fa e subito capace di scatenare l'entusiasmo degli appassionati, The Abased è un action RPG ispirato alla Bibbia in cui controlliamo Elyhias, un guerriero affetto dalla lebbra che un tempo dava la caccia agli eretici per poi essere condannato all'esilio.

Quando però un'antica minaccia torna a colpire il regno, con la ricomparsa dei giganti che un tempo dominavano queste regioni, Elyhias viene richiamato a combattere e per affrontare i Possenti sceglie di impugnare una fionda: l'arma perfetta per mantenere le distanze ma anche per colpire con efficacia e precisione.

Il sistema di combattimento di The Abased punta a portare sullo schermo le conseguenze di ogni manovra, che si tratti di un colpo messo a segno, di una schivata o di un bloggo: tutti hanno un effetto, specie sul corpo martoriato del protagonista, che deve fare i conti con le sofferenze e le difficoltà della sua drammatica condizione.

A tal proposito, durante la campagna Elyhias dovrà gestire il progressivo deterioramento del suo corpo, visto che le ferite non curate andranno a peggiorare nel tempo e richiederanno cure e attenzioni perché l'uomo possa recuperare in vista di una nuova battaglia.