La Bibbia arriva su Steam: una kinetic novel con audio, quiz e obiettivi da sbloccare

Steam si prepara ad accogliere uno dei più grandi best seller mondiali all'interno del proprio catalogo, con l'arrivo de La Bibbia, un titolo definito una "kinetic novel" che contiene l'intero testo sacro del Cristianesimo (e non solo) oltre a vari extra come supporto vocale, quiz e obiettivi da sbloccare.

Come riferito anche nel trailer ufficiale, visibile alla pagina di The Bible su Steam, il software contiene tutti i 66 libri che compongono "la più grande storia mai raccontata", sempre in base allo spettacolare video di presentazione.

The Bible, la schermata iniziale

A dire il vero sono un po' meno di tutti quelli che compongono tradizionalmente il Vecchio e Nuovo Testamento, dunque c'è stata forse una selezione o afferiscono a una qualche tradizione specifica.

In ogni caso, si tratta di un titolo che non può mancare nella collezione di un buon cristiano, ovviamente: oltre a poter leggere il testo con tanto di supporto vocale audio, all'interno troviamo anche la sezione Trivia con curiosità e quiz, oltre a vari obiettivi sbloccabili con i quali potremo dimostrare a tutti le nostre conoscenze sulla storia del cristianesimo.

Gli sviluppatori lo definiscono una "kinetic novel", ovvero una ricostruzione digitale dell'intero testo originale, con la possibilità di leggerlo tutto in ordine oppure salvare alcuni passaggi per poterli rivedere in seguito e con maggiore calma. L'uscita è prevista per il 14 novembre 2022, e nonostante il periodo alquanto pieno di novità siamo sicuri che si ritaglierà un posto speciale tra le uscite di Steam, trattandosi d'altra parte dell'adattamento videoludico del libro più famoso del mondo.

A parte gli ovvi scherzi che possono emergere da un'iniziativa del genere, l'idea ha comunque un intento importante: si tratta infatti di cercare di rendere più facilmente fruibile il testo in questione, con la volontà di ampliare l'accessibilità del pubblico alla Bibbia. Gli obiettivi non risultano presenti al lancio, ma gli sviluppatori hanno assicurato che verranno introdotti in seguito.