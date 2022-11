Twitter: account verificato di Super Mario condivide insulti razziali, Musk farà fuggire i brand?

Twitter sta cambiando le regole ora che è sotto il controllo di Musk e ottenere il "verificato" sembra essere sempre più semplice. Questo però è un problema perché un account qualunque può impersonare un brand o un personaggio e iniziare a fare danni. Ad esempio, un account verificato di Super Mario ha condiviso insulti razziali.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, l'account @Clowfoe si è rinominato Super Mario, ha messo un'immagine del personaggio, ha ottenuto il logo del verificato (che di norma servirebbe per assicurare che l'account è legittimo) e ha scritto "Mammia Mia" e poi la parola con la N (non scriveremo tale parola, ovviamente, ma siamo certi che capirete di cosa si tratta).

Il tweet ha ricevuto un enorme numero di risposte, condivisioni e Mi Piace, speriamo prima di tutto non da parte di persona razziste ma da parte di persone che hanno capito quale fosse il punto di Clowfoe, ovvero che il nuovo sistema può troppo facilmente essere abusato.

Mat Piscatella fa inoltre un ragionamento aggiuntivo. L'analista capo di NPD Group si domanda quanti brand videoludici decideranno di andarsene da Twitter considerando il rischio di vedersi impersonati e di subire danni da parte di utenti malintenzionati.

Ora come ora alcuni utenti potrebbero star abusando del sistema per far capire i rischi, ma a lungo termine tutti si renderanno perfettamente conto di quanto possono fare e potrebbero arrivare persone che cercano di derubare altri. Pensate cosa potrebbe succedere se un malintenzionato fingesse di essere un servizio clienti di un brand con un logo di Verificato e chiedesse dati di accesso o informazioni di pagamento a un utente. Twitter potrebbe diventare un Far West.

Speriamo che non sia così, ovviamente. Le premesse però non sono ottimali. Parlano della compagnia di Kyoto, tra l'altro, è possibile che Nintendo sia pronta a fermare le pubblicità su Twitter dopo l'arrivo di Elon Musk.