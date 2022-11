League of Legends: i Macko Esports si aggiudicano il titolo al Red Bull Factions

La particolare competizione italiana di League of Legends, ovvero il Red Bull Factions, si è conclusa il 4 novembre a Milano, con un'epica sfida che ha visto infine prevalere i Macko Esports al termine di una finale particolarmente combattuta per il titolo italiano.

L'attesa finale della competizione ha trasformato una location storica di Milano, La Pelota Jai Alai, in un'arena dedicata agli esport, con gli Atleta Esports e i Macko Esports a contendersi il titolo, due squadre veterane del panorama competitivo che si sono già affrontate in passato, con risultati diversi.

League of Legends: i Macko Esports vincono al Red Bull Factions

Questa volta, a governare meglio la Landa degli Evocatori sono stati i Macko Esports, che hanno messo in campo tutto il loro talento e sono riusciti a sfruttare tutte le peculiarità del sistema Factions.

Il Red Bull Factions, infatti, come quasi tutte le competizioni targate Red Bull, rappresenta una sfida ancora più complessa e fuori dagli schemi: i giocatori hanno la possibilità di accedere solo a un pool limitato di campioni. I player hanno potuto scegliere solo personaggi appartenenti a 2 fazioni che caratterizzano l'universo in cui è ambientato League of Legends, limitando le loro possibilità ed esortandoli così ad aguzzare l'ingegno per sfruttare a pieno tutte le caratteristiche dei loro campioni, amalgamando punti di forza e di debolezza.

Così è stato anche per questa finalissima, dove i Macko Esports sono riusciti a mantenere il controllo della scena per la maggior parte del tempo, concedendo solo un match agli avversari, gli Atleta Esports, chiudendo la serata con un 3 a 1 per i Macko.

La serata ha visto la partecipazione di centinaia di centinaia di persone, con cosplayer professionisti e pro player d'eccezione ad accogliere il pubblico, ma anche i caster più amati dai fan come i veterani KenRhen e Terenas, Moonboy, Etrurian e Juannetti, accompagnati dagli esperti analyst Wolcat, Juniper e Counter6. Importante anche la partecipazione da remoto di Brizz: il coach del team AnC Outplayed e notissimo pro-player, un vero e proprio innovatore del modo di giocare a League of Legends, è stato infatti il co-streamer ufficiale dell'evento.

Rimanendo in questo ambito, ricordiamo anche che si è svolta, nel fine settimana, la finale dei Worlds 2022 di League of Legends, un evento che ha registrato un successo da record.