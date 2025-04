League of Legends Stagione 2: torna Spirit Blossom, con un po’ di novità

Non sono mancati anche una serie di cambiamenti e interventi specificamente mirati ai livelli più alti della scena professionistica, primo tra tutti il cosiddetto "lane swap" ovvero quando un giocatore con un personaggio per una specifica corsia cambia posizione sulla mappa causando uno sbilanciamento.

Assieme alla consueta linea di skin per tutta una serie di campioni, la Stagione 2 porterà con sé una nuova modalità "pensata per quei giocatori che vogliono far provare il gioco agli amici senza troppe complicazioni" ha detto l'executive producer Andrei Van Moon. Si chiamerà Brawl, sarà cinque contro cinque e senza obiettivi (torri, mostri ecc...) per rendere l'esperienza più intuitiva e approcciabile.

League of Legends sta per ricevere una buona dose di aggiornamenti con la sua seconda stagione dell'anno, primo tra tutti una soluzione all'annoso problema di Atakhan. Il tema di questi nuovi contenuti è il ritorno dello Spirit Blossom, un festival canonico nella storia di LoL che vede il confine tra il mondo degli spiriti e quello di Runeterra assottigliarsi grazie allo sbocciare di un rarissimo fiore rosa.

Niente più doppio Atakhan

La novità che forse farà più piacere a tutti i giocatori assidui di League of Legends è che Atakhan, il mostro della Giungla introdotto nella Stagione 1, non avrà più due forme ma una soltanto. Prima di questo aggiornamento, se una partita vedeva tanta azione nei suoi primi minuti, Atakhan appariva con una determinata forma e ricompensa per chi lo eliminava. Se la partita non aveva tante uccisioni o danni, appariva in un'altra.

La Landa degli Evocatori riceverà un trattamento colorato e festivo in occasione dello Spirit Blossom

Proprio come nella Stagione 1, Atakhan apparirà in cima o in fondo alla mappa, a seconda di quale lato abbia visto più interazioni PvP. Continuerà a generare le sue Rose vicino ai punti in cui sono avvenute le uccisioni e intorno alla sua arena. Detto questo, uccidere Atakhan (la cui singola forma ora si chiama Thornbound) garantirà una nuova ricompensa: la squadra che ottiene il colpo di grazia riceve immediatamente tutte le Rose sparse sulla mappa insieme a un bonus, e tutti i loro Petali vengono purificati in Petali Spirituali che garantiscono un potenziamento agli effetti del 25%.

L'altro grande cambiamento in arrivo vuole rispondere al rumoroso feedback dei giocatori che chiedono meno eventi e meno obiettivi neutrali nella prima metà della partita. Dalla Stagione 2 non ci saranno più due eventi con i Void Grub ma uno solo spostato più in avanti nel corso della partita. Questo serve a non intasare le prime fasi di gioco con attività secondarie e lasciare spazio al cuore del gameplay di League.

Le skin di questa seconda stagione sono tutte addobbate a festa per celebrare la cultura i Ionia

Oltre a un deciso cambio nel sistema delle taglie, che ora non andranno più ad aiutare il team che sta vincendo, un punto fondamentale sottolineato dagli sviluppatori è stato l'importanza del combattere il cambio di corsia ai più alti livelli di gioco. "Questa strategia ha dominato gli ultimi due grandi tornei internazionali e crediamo non faccia bene al gioco e ai suoi utenti" ha detto Van Moon. "Vogliamo che lo sport visto in streaming sia simile a quello che gli utenti possono giocare a loro volta, per questo implementeremo una serie di punizioni per quei giocatori di supporto che non restano in una corsia popolata dai bot".

La decisione di limitare in questo modo la libertà dei giocatori di alto livello non deve essere stata presa alla leggera da Riot Games. Questa modifica riduce le opzioni strategiche a disposizione dei migliori giocatori al mondo e secondo noi è una pessima idea perché porterà a una distorsione ancora maggiore delle strategie di punta da quelle dei giocatori comuni. Dovremo aspettare il primo grande internazionale della seconda stagione per capire il vero impatto di questo cambiamento.