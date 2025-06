League of Legends presenta i nuovi contenuti dell'Atto 2 della Stagione 2,

Il team di League of Legends ha pubblicato un video di aggiornamento dove gli sviluppatori hanno aggiornato la community sui nuovi contenuti e le novità in arrivo con l'Atto 2 della Stagione 2 previsto nelle prossime settimane.

Una nuova mappa ARAM, Yunara e tante altre novità

L'Atto 2 della nuova stagione di League of Legends porta una serie di contenuti legati alla tematica della Fioritura Selvaggia, arricchendo l'esperienza di gioco con nuove modalità e elementi narrativi. Su ARAM, debutterà una mappa inedita, "Valico Koeshin", ispirata al Fiore Spirituale, accompagnata dal ritorno dell'iconico Ponte del Massacro. Ogni partita su ARAM offrirà una selezione casuale tra queste due nuove mappe e il classico Abisso Ululante, con modifiche pensate per garantire un gameplay sempre fresco e dinamico.

Una delle novità più interessanti riguarda l'introduzione delle Carte campione, un sistema sperimentale in fase di test. Durante la Selezione dei Campioni, i giocatori potranno scegliere tra due carte, mentre quella scartata rimarrà disponibile per altri giocatori.

Sul fronte dei campioni, arriverà Yunara, un ADC tradizionale focalizzato sugli auto-attacchi, destinato a unirsi presto al roster. Parallelamente, il gioco accoglierà un nuovo metagioco in stile picchiaduro a scorrimento laterale 2.5D, con protagonisti Yunara e Xin Zhao, completamente indipendente dal gioco principale. Inoltre, ci sarà un successore spirituale dei Legami Spirituali, consentendo ai giocatori di stringere amicizia con gli spiriti a mano a mano che prendiamo parte alle partite su League of Legends.

Ci sono novità anche sul fronte della moderazione. Il sistema di rilevamento del feeding e del comportamento scorretto verrà affinato, con penalizzazioni più severe per i giocatori di alto livello. Alcuni abusi di gameplay, come lo spam dei muri di Anivia o dei pilastri di Trundle, saranno contrastati con nuove misure, inclusi ritardi significativi in coda per i trasgressori recidivi nelle partite classificate. Inoltre, Riot sta valutando un'opzione per chiudere automaticamente le partite compromesse da comportamenti estremamente negativi. Anche il sistema dell'Onore sarà aggiornato per rispecchiare meglio le aspettative della community.

Le novità non finiscono qui. L'MSI 2025 partirà il 27 giugno, con la novità del sistema Pick'em. Gli aspetti usati dalla squadra vincitrice durante le finali saranno disponibili per l'acquisto nella settimana successiva. Infine, un'aggiunta che farà felici molti fan: entro fine anno verrà pubblicato un nuovo aspetto per Viktor, ispirato alla sua versione originale, in risposta alle richieste della community.