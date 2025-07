League of Legends: le Finali del Campionato Italiano si terranno a Montecatini, con Lucca Comics & Games

Quest'anno le finali del Campionato Italiano di League of Legends (LIT League), ovvero la massima competizione ufficiale italiana sul gioco Riot Games, si terranno a Montecatini Terme, in un evento collegato all'organizzazione di Lucca Comics & Games.

Nell'ambito del progetto Lucca 365, il progetto che si propone di ampliare la proposta di Lucca Comics & Games, Montecatini Terme si prepara dunque ad accogliere un evento di grande importanza nell'ambito dell'esport: le Semifinali e Finali del Campionato Italiano di League of Legends (LIT League of Legends Italian Tournament) organizzate da PG Esports, ovvero la massima competizione ufficiale italiana dedicata al celebre videogioco di Riot Games.

Per tre giorni, la città termale toscana si trasformerà in un hub nazionale del gaming competitivo, ospitando non solo le fasi decisive del torneo, ma anche un ricco calendario di eventi, attività interattive e intrattenimento per tutte le età.