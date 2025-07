Il mercato PC si ferma negli Stati Uniti per paura dei dazi

Il mercato globale dei PC continua a mostrare segnali di vitalità, con spedizioni in crescita nel secondo trimestre del 2025. Secondo i dati preliminari diffusi da IDC, tra aprile e giugno sono stati distribuiti 68,4 milioni di dispositivi, pari a un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, non tutte le aree geografiche seguono lo stesso andamento. Mentre in diverse regioni la domanda appare solida, negli Stati Uniti si rileva una tendenza alla cautela, attribuita principalmente all'incertezza legata ai dazi sulle importazioni.

"Ci aspettavamo un rallentamento del mercato statunitense in questo trimestre, dato l'accumulo di scorte all'inizio dell'anno, ma ciò a cui stiamo assistendo potrebbe indicare un calo della domanda di PC negli Stati Uniti in vista della scadenza imminente dei dazi sulle importazioni," ha dichiarato Jean Philippe Bouchard, vicepresidente della ricerca per i Mobile Device Trackers mondiali di IDC. "Nonostante un mercato dei PC piatto negli Stati Uniti, il resto del mondo ha mostrato un forte interesse per i PC, spinto da un parco installato ormai datato e da una costante transizione verso Windows 11". Un possibile raffreddamento della domanda interna statunitense potrebbe anche influenzare l'andamento dei prossimi trimestri.