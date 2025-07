L'SSD Samsung 990 PRO M.2 compatibile con PS5 è a un ottimo prezzo su Amazon per il Prime Day

Il Prime Day di Amazon offre davvero l'imbarazzo della scelta, con tantissime offerte su un gran numero di prodotti differenti. Se state cercando un SSD interno per il vostro PC o per la vostra PS5, potrebbero farvi gola gli SSD Samsung 990 Pro, ora in promozione in vari formati a partire da 99 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Al momento è possibile acquistare la versione da 1 TB a 99,99 euro, con un risparmio di circa il 44% rispetto ai 179,99 euro di listino. Il modello da 2TB è in promozione a 144,97 euro, circa 120 euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 269,99 euro. Riduzione di prezzo simile anche per il taglio da 4TB, ora acquistabile a 275,99 euro contro i 479,99 euro canonici. Volendo quest'ultimo modello è disponibile anche con dissipatore di calore già montato per 289,99 euro. Tutti i prodotti sono venduti e spediti da Amazon Italia.