Il monitor MSI MAG FHD 1920x1080 da 27" è al minimo storico su Amazon

Caratteristiche del monitor MSI MAG 272F

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un monitor da 27" FHD 1920 x 1080 con un'elevata frequenza di aggiornamento a 200 Hz e pannello Rapid IPS. Il tempo di risposta è di 0,5 ms e il monitor offre colori intensi e vivaci, con supporto fino a 1,07 miliardi di colori con copertura sRGB al 115%.

MSI MAG 272F

MSI AI Vision ottimizza luminosità, dettagli e colori nelle aree scure, in modo da offrire immagini sempre convincenti in qualsiasi contesto. Il prodotto integra anche la tecnologia AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b. Infine, il design senza cornici riduce al minimo i bordi.