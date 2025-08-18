iPad di 10° generazione in offerta: promozione attiva, sfrutta il coupon e risparmia

Questo modello ha introdotto fin dal suo lancio un design completamente rinnovato rispetto ai precedenti : bordi piatti, schermo edge-to-edge da 10,9 pollici Liquid Retina e assenza del tasto Home, con Touch ID spostato sul pulsante di accensione

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di offerte e promozioni "Ritorno a scuola", è disponibile un codice sconto per far calare il prezzo di iPad di 10° generazione. Il coupon da attivare è MULTI45€ (oppure, in alternativa ITBTS45) che fa calare di ben 45€ il prezzo del dispositivo che viene venduto ed è acquistabile a 287,99€ . Puoi acquistarlo e sfruttare il codice sconto direttamente tramite questo link .

Ulteriori caratteristiche di iPad 10° gen

Al suo interno troviamo il chip A14 Bionic, lo stesso che equipaggiava l'iPhone 12, capace di garantire prestazioni fluide sia per le app quotidiane che per il multitasking e i giochi. La fotocamera frontale da 12 MP è posizionata sul lato lungo, una novità molto apprezzata per le videochiamate, mentre quella posteriore, sempre da 12 MP, permette scatti e registrazioni di qualità.

iPad 10° generazione

L'iPad di decima generazione supporta la Magic Keyboard Folio e l'Apple Pencil di prima generazione, offrendo maggiore versatilità nello studio e nel lavoro creativo. Con il passaggio alla porta USB-C, guadagna in compatibilità e velocità di trasferimento.