Google Pixel Buds 2a con cancellazione del rumore sono in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo gli auricolari Google Pixel Buds 2a in due colorazioni differenti al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/12/2025
Google Pixel Buds 2a

Su Amazon sono disponibili gli auricolari Google Pixel Buds 2a a 119 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Di seguito puoi trovare due colorazioni differenti: per procedere con l'acquisto o visualizzare il prodotto basterà cliccare sui box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche degli auricolari

Questi auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 1.5, in grado di attutire i rumori esterni, mentre la modalità Trasparenza ti permette di continuare a sentire i suoni provenienti dall'ambiente circostante, se preferisci. Troviamo inoltre driver da 11 mm per un suono chiaro e nitido.

Google Pixel Buds 2a
Google Pixel Buds 2a

Gli auricolari sono super leggeri e comodi per una vestibilità perfetta: potrai fissarli alle orecchie oppure ruotarli nella direzione opposta grazie allo stabilizzatore girevole. La batteria offre un'autonomia di 7 ore con cancellazione del rumore attiva, oppure 20 con la custodia di ricarica.

