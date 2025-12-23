Hyper Light Breaker è morto: non riceverà più nemmeno gli aggiornamenti di stabilità

Hyper Light Breaker non sarà più aggiornato . Non si parla di nuovi contenuti, che si sapeva già non sarebbero più arrivati, ma di patch di stabilità , ossia di quelle correzioni atte a pulire il gioco da bug e glitch. La notizia non è sorprendente, visto che lo studio di sviluppo Heart Machine è ormai chiuso, ma chi ha acquistato il gioco in accesso anticipato non ne sarà comunque contento, visto che è incompleto e lo rimarrà per sempre.

Rimborsi?

A dare l'annuncio è stato l'editore Arc Games, che ha scritto in un aggiornamento su Steam: "Volevamo condividere un aggiornamento con la nostra community.

Da adesso in poi Hyper Light Breaker non riceverà ulteriori aggiornamenti.

Siamo incredibilmente grati per la passione e il supporto che ci avete dimostrato sin dall'accesso anticipato.

Vi invitiamo a rimanere aggiornati seguendo i nostri canali ufficiali e la pagina Steam per eventuali aggiornamenti futuri."

Come detto, era inevitabile che accadesse, visto il fallimento del team di sviluppo, che ha accumulato diversi insuccessi dopo la hit Hyper Light Drifter.

Nonostante la situazione fosse chiara ormai da mesi, alcuni giocatori non l'hanno presa bene e stanno chiedendo di essere rimborsati. Difficilmente saranno accontentati, dato che parliamo di un piccolo editore e che lo studio di sviluppo non esiste più. Del resto, la possibilità di fallimento fa parte della natura stessa dell'Accesso Anticipato. Rimane comunque l'amaro in bocca per un progetto che aveva delle potenzialità, ma che non ce l'ha fatta a sbocciare. Peccato.