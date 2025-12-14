Possessor(s) non ha venduto bene, arriva l'ultima patch che segna la fine di Heart Machine

Il metroidvania Possessor(s) ha ricevuto la sesta e ultima patch post lancio . Il gioco non ha venduto bene e lo studio di sviluppo Heart Machine si avvia verso la chiusura definitiva, dopo un periodo difficile fatto di licenziamenti e progetti interrotti. Un risultato annunciato dopo il fallimentare lancio di Hyper Light Breaker , anch'esso incapace di produrre vendite adeguate.

Addio Heart Machine

Insomma, lo studio della hit Hyper Light Drifter non ce l'ha fatta a uscire dal periodo nero in cui era caduto. Come annunciato nella nota di rilascio della patch 5, la patch 6 è l'ultima per Possessor(s). Ma cosa fa?

L'aggiornamento introduce diversi miglioramenti pensati per rendere l'esperienza di gioco più chiara, fluida e meno frustrante. In particolare, è stata aggiunta una nuova funzione di tracciamento dei progressi sulla mappa, che mostra quali oggetti raccolti sono presenti in ogni area, così da facilitare l'esplorazione e ridurre il backtracking. Inoltre, passando il cursore sulle porte chiuse, ora il giocatore può vedere direttamente quale chiave è necessaria per aprirle.

Sul fronte della qualità della vita, è stata implementata una funzione di salto automatico dei dialoghi, con un chiaro feedback visivo che indica quando lo skip è attivo, e finalmente è possibile uscire dagli hub di scelta dei dialoghi usando il tasto indietro. Sono stati anche sistemati shortcut, checkpoint e finestre di danno per evitare exploit, uscite dai confini di gioco o comportamenti indesiderati.

L'aggiornamento risolve numerosi bug, tra cui problemi di collisione, pickup posizionati male, exploit sui boss e un errore che causava movimenti estremi durante l'uso del rampino. Anche l'audio è stato migliorato, correggendo un bug che impediva alle tracce ambientali di attivarsi correttamente, causando momenti di silenzio o una riproduzione incompleta della colonna sonora.