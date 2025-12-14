Possessor(s) non ha venduto bene, arriva l'ultima patch che segna la fine di Heart Machine

Il metroidvania Possessor(s) ha ricevuto la sesta e ultima patch post lancio. Il gioco non ha venduto bene e lo studio di sviluppo Heart Machine si avvia verso la chiusura definitiva, dopo un periodo difficile fatto di licenziamenti e progetti interrotti. Un risultato annunciato dopo il fallimentare lancio di Hyper Light Breaker, anch'esso incapace di produrre vendite adeguate.
Addio Heart Machine
Insomma, lo studio della hit Hyper Light Drifter non ce l'ha fatta a uscire dal periodo nero in cui era caduto. Come annunciato nella nota di rilascio della patch 5, la patch 6 è l'ultima per Possessor(s). Ma cosa fa?
L'aggiornamento introduce diversi miglioramenti pensati per rendere l'esperienza di gioco più chiara, fluida e meno frustrante. In particolare, è stata aggiunta una nuova funzione di tracciamento dei progressi sulla mappa, che mostra quali oggetti raccolti sono presenti in ogni area, così da facilitare l'esplorazione e ridurre il backtracking. Inoltre, passando il cursore sulle porte chiuse, ora il giocatore può vedere direttamente quale chiave è necessaria per aprirle.
Sul fronte della qualità della vita, è stata implementata una funzione di salto automatico dei dialoghi, con un chiaro feedback visivo che indica quando lo skip è attivo, e finalmente è possibile uscire dagli hub di scelta dei dialoghi usando il tasto indietro. Sono stati anche sistemati shortcut, checkpoint e finestre di danno per evitare exploit, uscite dai confini di gioco o comportamenti indesiderati.
L'aggiornamento risolve numerosi bug, tra cui problemi di collisione, pickup posizionati male, exploit sui boss e un errore che causava movimenti estremi durante l'uso del rampino. Anche l'audio è stato migliorato, correggendo un bug che impediva alle tracce ambientali di attivarsi correttamente, causando momenti di silenzio o una riproduzione incompleta della colonna sonora.