Possessor(s) ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

Heart Machine e Devolver Digital hanno annunciato la data di uscita di Possessor(s): il gioco sarà disponibile a partire dall'11 novembre su PC e PS5, come rivela il nuovo trailer del gameplay pubblicato per l'occasione.

Realizzato dagli autori di Hyperlight Drifter e caratterizzato da una grafica con animazioni disegnate a mano, Possessor(s) è un action game a scorrimento orizzontale ambientato in una città in quarantena per via di una misteriosa invasione che ha portato all'arrivo di orde di creature letali provenienti da un'altra dimensione.

Luca, la protagonista dell'avventura, è costretta a stringere un patto col diavolo Rhem per poter sopravvivere: il demone gli dona i suoi stessi poteri, ma in cambio la ragazza dovrà farsi largo fra i nemici e scoprire l'oscuro segreto della città che sta cercando di difendere.

Gli sviluppatori di Heart Machine hanno detto di aver tratto ispirazione da classici come Super Smash Bros. per quanto concerne il sistema di combattimento, che include spettacolari combo e la possibilità di utilizzare diversi oggetti come armi.