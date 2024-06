Possessor(s) è il nuovo gioco annunciato da Devolver e Heart Machine, autori di Hyper Light Drifter

Il gioco si svolge in un mondo particolare, composto da diverse ambientazioni interconnesse e con una sorta di megalopoli in rovina sullo sfondo, portandoci ad esplorare varie sezioni di questa.

Come era stato indicato in precedenza, durante l'evento Devolver Direct è stato annunciato il nuovo gioco di Devolver Digital e Heart Machine , gli autori di Hyper Light Drifter e Solar Ash: si tratta di Possessor(s) , un action adventure a scorrimento mostrato in trailer e immagini.

Un action a scorrimento

Il trailer di presentazione mostra qualche sezione del gameplay e fa capire qualcosa della storia.

Protagonisti di Possessor(s) sono Luca, l'"ospite", e Rehm, una controparte definita "poco collaborativa", ma che dovranno comunque lavorare insieme per sopravvivere all'interno di questa enorme città in rovina e in quarantena, invasa progressivamente da una sorta di cataclisma interdimensionale.

Il gameplay è molto incentrato sugli scontri, che appaiono veloci e dinamici, ma tutto il gioco è anche dotato di una narrazione piuttosto sviluppata, grazie anche a una notevole caratterizzazione estetica che dona al tutto un'atmosfera molto particolare.

Indicato come uno dei giochi principali del Devolver Direct da un teaser trailer prima dell'evento di stanotte, Possessor(s) è dunque atteso per il 2025 su PC e console non meglio specificate, per il momento.