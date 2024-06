Il gameplay di Phantom Blade Zero si è mostrato nel nuovo trailer "The Blade is Drawn"

S-Game ha chiuso la Summer Game Fest con un video gameplay del suo Phantom Blade Zero, gioco mostrato anche in occasione del recente PlayStation State of Play e che si conferma decisamente interessante anche con questo trailer intitolato "The Blade is Drawn".

Il video è composto da alcune sequenze di gioco, che mostrano anche vari combattimenti, mettendo in scena l'azione veloce e dinamica che contraddistingue Phantom Blade Zero, con scontri tecnici e alquanto impegnativi.

In precedenza avevamo visto un trailer in stile anime con gameplay per il gioco, in questo caso invece si tratta di estratti interamente presi dal titolo stesso, in sviluppo per PC e PS5.