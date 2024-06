Bodycam debutta in cima alla classifica globale di Steam, nonostante i molti problemi

Ottimo debutto per Bodycam, lo sparatutto in prima persona di Reissad Studio diventato famoso per il colpo d'occhio fotorealistico, che evidentemente ha fatto breccia nell'immaginario collettivo grazie agli influencer e alla trovata di inquadrare l'azione con delle bodycam (da qui il titolo).

Venduto in accesso anticipato su Steam a 33,32€ (29,98€ in offerta lancio), attualmente è primo nella classifica italiana e quarto nella classifica globale (secondo se si considerano solo i giochi con prezzo premium). Davanti ha solo Black Myth: Wukong, che evidentemente interessa tantissimo ai giocatori PC, visto che è solo in prenotazione e il team di sviluppo, Game Science, è ancora un'incognita. Nel 2016 ha pubblicato un gioco in Accesso Anticipato, il free-to-play Art of War: Red Tides (mai concluso, tanto che il forum ufficiale è pieno di proteste), e ha all'attivo dei gacha mobile. Speriamo quindi che questa sia la volta buona.