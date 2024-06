Bodycam è lo sparatutto ultrarealistico di cui avevamo bisogno? Non proprio, stando alla nostra prova

L' Unreal Engine 5 è capace di prodezze enormi a livello grafico , tanto che se vi fate un giro sulle comunità dedicate troverete moltissime opere pensate per sfruttarne le caratteristiche avanzate. Non parliamo di giochi veri e propri, ma di ambienti costruiti con una grande ricchezza di dettagli che hanno soprattutto uno scopo dimostrativo. Visto lo stupore generale, due ragazzi francesi si sono detti: perché non farne un videogioco vero e proprio, magari guardando a una delle mode del momento in ambito televisivo, ossia delle trasmissioni incentrate sulle operazioni delle forze dell'ordine riprese tramite bodycam (tipo Bodycam: Agenti in prima linea)? Quindi hanno preso delle risorse già fatte e le hanno infilate nell'engine a qualità massima, creando una breve tech demo dalla resa visiva eccezionale. I riscontri sono stati notevoli, nonostante la versione dimostrativa mostrasse un solo corridoio e di fatto non ci fossero sistemi di gioco implementati (anche quello di movimento era incompleto). Da lì è partito lo sviluppo del gioco vero e proprio, che si è concretizzato in Bodycam, di cui abbiamo avuto modo di provare una demo , lanciata per un test pubblico di 48 ore.

Il gameplay

Bodycam è uno sparatutto in prima persona online descritto dagli sviluppatori come "ultrarealistico". Le modalità presenti nella demo erano poche: Deathmatch, in cui si é tutti contro tutti e vince chi fa il punteggio più alto, Team Deathmatch, in cui si gioca 5v5, e Body Bomb, che non siamo riusciti a provare per mancanza di giocatori. Ora, avviato il gioco il primo impatto è notevole e sembra appunto di trovarsi di fronte a una di quelle opere dimostrative di cui parlavamo sopra. La scelta di usare la bodycam come telecamera, i movimenti estremamente marcati dei personaggi, l'uso estensivo del ragdoll per i modelli umani, dà un senso di enorme presenza fisica negli ambienti e rende altrettanto bene negli scontri a fuoco.

Uno degli ambienti più realistici

Certo, il tutto si paga a caro prezzo: le mappe presenti erano tutte molto piccole e, in alcuni casi, la fluidità generale è stata molto scarsa, con crolli anche sotto ai 10fps pur avendo giocato on 32GB di RAM e una RTX 3070. Per provare a migliorarla abbiamo abbassato il dettaglio grafico ottenendo scarsissimi risultati, segno di pessima ottimizzazione. Inoltre va sottolineato che gli sviluppatori hanno preso praticamente tutti gli oggetti 3D da siti stock come Quixel e il negozio di Epic Games, quindi il loro è stato soprattutto un lavoro di composizione. Non c'è niente di male, visto che parliamo di uno studio composto da due persone, ma è giusto saperlo per dare i giusti crediti.

In termini di gameplay, superato l'impatto iniziale, vero solo per alcune mappe (non tutte hanno risorse grafiche della stessa qualità), ci siamo ritrovati davanti a uno sparatutto molto banale, in cui, quando i server sono pieni, si respira un forte senso di sovraffollamento, tanto che elaborare tattiche da soli o insieme a una squadra è francamente inutile. Si gioca spostandosi per i corridoi e sparando a vista, senza stare a meditare su chissà quali finezze da attuare. Inoltre in giro per le mappe non ci sono oggetti da raccogliere, quindi giocare è davvero una semplice questione di posizionamento e di velocità di reazione, oltre che di un po' di furbizia. I movimenti molto lenti degli operatori rendono anche inutile puntare sull'abilità individuale. Riassumendo: vince chi spara per primo e ha una mira migliore, anche perché bastano pochissimi colpi per mandare a terra un avversario.

La mappa del bosco, dove la fluidità è un miraggio

Come dicevamo, le mappe di loro sono molto piccole, quindi gli scontri a fuoco sono continui. Inoltre gli ambienti hanno spesso una struttura abbastanza piatta, che non dà grossi margini di manovra. Probabilmente questa scelta è dovuta proprio alla grafica molto pompata e creata con risorse stock, che avrebbe reso ingestibili delle mappe più grosse, a meno di non mettere come requisito minimo uno 4090. A conti fatti, l'unico elemento di spicco di Bodycam sembra il lato visivo, tra resa degli ambienti e ragdoll estremo. Comunque sia parliamo soprattutto di colpo d'occhio, perché dal punto di vista tecnico è un mezzo disastro, non solo per la pessima ottimizzazione di cui parleremo.