Elden Ring, Ranni la Strega: guida al finale Era delle Stelle

In questa guida alla missione di Ranni e al finale segreto Era delle Stelle analizzeremo passo dopo passo tutti gli elementi e le azioni necessarie per completare ogni singola richiesta della strega. Ma non è tutto: tratteremo anche tutti gli step opzionali che nascondono importantissimi dettagli per comprendere al massimo i retroscena della trama di Elden Ring.

La missione di Ranni la Strega non è solamente la più lunga e complessa di tutto Elden Ring, ma senza dubbio una tra le attività secondarie più vaste intricate nell'intera produzione di FromSoftware. Si tratta infatti di un enorme vicenda che porta esplorare diverse aree opzionali dell'Interregno, a combattere numerosi boss segreti, ma soprattutto a sbloccare il finale Era delle Stelle, il più complicato in assoluto fra tutti gli epiloghi possibili per l'avventura del Senzaluce.

Step preliminari della missione di Ranni

La missione di Ranni ha ufficialmente inizio nell'istante in cui si incontra la strega nella regione di Tre Sorelle, più precisamente all'interno della struttura nota come Guglia di Ranni in cui risiede. Quella di Tre Sorelle è una sotto-regione che a sua volta si trova dal lato opposto del Maniero Cariano, un piccolo dungeon opzionale situato all'estremità nord ovest (in alto a sinistra) della grossa area di Liurnia Lacustre. Ci sono, tuttavia, diversi step preliminari che possono indirizzarvi verso la Guglia di Ranni, ed è possibile arrivare all'incontro percorrendo diversi sentieri narrativi. In questa sezione preliminare parleremo nel dettaglio di tutti gli incontri, i dialoghi, nonché i possibili NPC che possono guidarvi fino a tre sorelle.

Blaidd il Lupo e il fabbro Iji

Blaidd il Lupo è il servitore più fedele di Ranni.

Il primo incontro in qualche modo legato a Ranni e quello con Blaidd, un misterioso NPC che si può trovare nelle Rovine di Tetrobosco, proprio in mezzo alla grande foresta che si trova nel lato destro di Sepolcride. L'atto di interagire con lui non è però così immediato: la prima volta che attraverserete le Rovine di Tetrobosco sentirete infatti solamente il suo ululato; aguzzando la vista potreste già vedere l'uomo lupo posizionato in cima alla torre delle rovine, ma ci raccomandiamo di non attaccarlo in alcun modo né provare a comunicare con lui.

Le posizioni esatte di Blaidd e del Mercante Kalé.

Una volta sentito l'ululato potrete infatti recarvi a parlare con il Mercante Kalé, NPC che risiede all'interno della Chiesa di Elleh, uno dei primi punti di interesse in cui vi siete imbattuti all'inizio del gioco. Parlando con Kalé sarà possibile raccontargli degli ululati che avete sentito nel bosco, al che il mercante farà menzione di Blaidd e vi ricompenserà con l'emote "Schiocco di dita", che potete equipaggiare dal menù delle emote. Dopo essere tornati alle Rovine di Tetrobosco, non dovete fare altro che uccidere il pericoloso Orso Runico che dorme all'interno della struttura e usare l'emote "Schiocco di Dita". Blaidd salterà finalmente giù dal suo rifugio e sarà disposto a scambiare due chiacchiere con voi.

Ecco come raggiungere la Galera Eterna che ospita Darriwill.

Blaidd vi confesserà di essere sulle tracce di un traditore di nome Darriwill, e che il suo obiettivo è eliminarlo. La creatura di cui parla Blaidd è il Cavaliere Limiere che si trova all'interno della Galera Eterna direttamente a sud del Lago di Agheel, nel luogo che potete vedere indicato qui sopra. Non ha alcuna importanza se avete già affrontato o meno il nemico all'interno della Galera Eterna: se non l'avete ancora abbattuto Blaidd combatterà al vostro fianco, ma se invece l'avete già sconfitto la sua missione andrà avanti ugualmente.

Ora che avete conquistato la fiducia di Blaidd, sarà proprio lui a indirizzarmi verso il fabbro Iji, nella regione di Liurnia Lacustre, appena alle spalle del punto di interesse chiamato Rovine del Re. Andando a parlare con Iji, avrete sbloccato un'opzione di dialogo in cui potrete dirgli che "vi manda Blaidd", cosicché il fabbro gigante vi inviterà a esplorare il Maniero Cariano e raggiungere Ranni la Strega nella sua Guglia a Tre Sorelle.

La posizione esatta di Iji a Liurnia Lacustre.

Questo rappresenta già di per sé un percorso che vi consentirà di ottenere udienza con Ranni la Strega e parlare con lei senza necessità di fare nient'altro: ottenuta la benedizione di Blaidd e Iji, potrete recarvi a Tre Sorelle e dare ufficialmente inizio alla sua missione prestando giuramento. Ci sono, tuttavia, una serie di altri step preliminari legati alla storia di Ranni e più in generale a quella dell'Interregno che si possono affrontare in questo momento, pertanto di consigliamo di prestare attenzione anche ai passi successivi - dedicati a Fia e allo Stregone Rogier - se volete vivere al massimo la storia di Elden Ring.

Cosa sta succedendo a livello di trama? Blaidd è un seguace di Ranni, nello specifico la sua "ombra", una specie di guardia del corpo che la sorveglia ed esegue i suoi ordini, come per esempio quello di trovare ed eliminare Darriwill. Iji, invece, è lo stratega di guerra prescelto dalla strega per combattere la Volontà Superiore, quindi una volta che avrete ottenuto le loro benedizioni Ranni potrà fidarsi di voi e assoldarvi nel suo esercito di ribelli.

Fia e lo Stregone Rogier

Fia, misterioso personaggio della Tavola Rotonda.

Fia è un misterioso personaggio non giocante che potete incontrare fin dal vostro primo arrivo nella Rocca della Tavola Rotonda, ovvero l'hub di gioco di Elden Ring. Dobbiamo precisare che Fia è la protagonista di una lunga missione a lei dedicata che sblocca il finale segreto Era del Crepuscolo, che abbiamo trattato nell'apposita guida alla missione di Fia. La sua vicenda, tuttavia, si intreccia fortemente con quella di Ranni la Strega, quindi di suggeriamo caldamente di prestare attenzione a tutti gli eventi che seguono.

Interagendo con Fia nella Rocca della Tavola Rotonda avrete la possibilità di farvi abbracciare da lei. Facendovi abbracciare otterrete la Benedizione del Baldacchino, un particolare buff/debuff che consente di recuperare postura una volta consumato ma che al tempo stesso abbassa leggermente i vostri punti vita massimi fintanto che lo terrete nell'inventario. Se vi siete chiesti cosa fosse quel "quadratino rosso" che potete vedere al di sotto della vostra barra della salute, beh, si tratta proprio del debuff alla salute massima legato alla Benedizione del Baldacchino che avete nella tabella consumabili del vostro inventario. Ciò, tuttavia, non è importante: quel che ci interessa e che facendosi abbracciare da Fia sarà possibile parlare privatamente con lei. Se inizialmente questa possibilità sembrerà inutile, nel tempo si rivelerà molto importante.

Lo Stregone Rogier nella cappella del Castello Grantempesta.

Tutto ha inizio con l'incontro con lo Stregone Rogier, un NPC che si può incontrare all'interno della cappella di Castello Grantempesta, il primo grande dungeon di Elden Ring. Parlando con lui in questo luogo, vi rivelerà di essere sulle tracce di di qualcosa che si nasconde nei sotterranei del castello.

Ciò di cui parla Rogier si può trovare raggiungendo il fossato ormai prosciugato di Castello Grantempesta: per arrivare in fondo al fossato è necessario lasciarsi cadere appena fuori dal luogo di grazia chiamato "Stanza del Montacarichi", sfruttando le travi per scendere piano piano. Raggiungendo il livello più basso, giungerete in uno spiazzo pattugliato da uno Spirito Arboreo, un nemico molto pericoloso per il livello generale di quest'area. Proseguendo lungo il sentiero alle sue spalle, potrete notare un grosso volto deformato che sbuca dal terreno. E questo è tutto: il volto deformato era proprio ciò che Rogier stava cercando, pertanto una volta che l'avrete visto la missione andrà avanti.

Questo è il volto impresso nel terreno che dovrete vedere a Castello Grantempesta.

Una volta completato Castello Grantempesta lo Stregone Rogier si sposterà nella Rocca della Tavola Rotonda, per la precisione sul piccolo balconcino accessibile dal salone principale con la tavola rotonda. Noterete che ha perso l'uso delle gambe... Come mai? Beh, semplicemente perché proprio come voi si è lasciato cadere fino a raggiungere il fossato del castello, ma ha avuto un po' di sfortuna con l'atterraggio. Rogier a questo punto si lascerà andare a un po' di dialoghi esclusivi, mentre alla Rocca della Tavola Rotonda, seduto su una sedia, sarà arrivato anche D Il Cacciatore di Non Morti, un altro NPC collegato a Rogier. Potrete chiacchierare con entrambi per scoprire cosa pensano l'uno dell'altro.

La missione avrà il suo prossimo grande balzo in avanti dopo che avrete messo per la prima volta piede della regione di Liurnia Lacustre, esattamente alle spalle del Castello Grantempesta. Facendovi abbracciare da Fia dopo aver parlato con Rogier, noterete una nuova opzione di dialogo: sarà allora che la donna vi consegnerà una mappa raffigurante un luogo ben preciso dell'Interregno, nello specifico un dungeon situato all'estremità nord-est (in alto a destra) di Liurnia Lacustre chiamato Catacombe dei Neri Coltelli.

Il percorso segreto nelle Catacombe dei Neri Coltelli.

Le Catacombe dei Neri Coltelli ospitano al loro interno un boss segreto che si può raggiungere sfruttando una ghigliottina gigante come ascensore per raggiungere il piano superiore. In fondo al corridoio, è possibile tirare un fendente contro il muro per rivelare una parete illusoria che nasconde la nebbia del boss, che si rivelerà essere un'Assassina dei Neri Coltelli. Non dovrete fare altro che sconfiggerla e impadronirvi della lama che lascerà cadere, un Grafopugnale Nero che potrete analizzare consultando gli oggetti chiave del vostro inventario.

Riportando la lama che avete recuperato da Fia, questa vi chiederà di consegnarla a Rogier. A questo punto - tenendo molto bene a mente che all'ingresso nell'Altipiano di Altus Rogier morirà - è possibile ottenere tutti i requisiti per avere udienza con Ranni: Rogier vi chiederà di cercare Ranni, e una volta che l'avrete trovata nella sua Guglia lei vi manderà via; tornando da Rogier, lo Stregone vi suggerirà di ritornare ancora una volta da Ranni per infiltrarvi tra i suoi seguaci. Ranni capirà subito l'inganno - non per niente si tratta dell'entità più intelligente dell'Interregno - ma sceglierà comunque di accogliervi tra i suoi servitori. La Missione di Ranni avrà inizio, mentre per proseguire quella che lega Rogier e Fia vi indirizziamo all'apposita guida.

Cosa sta succedendo a livello di trama? Esattamente come Fia, Rogier è sulle tracce della Runa della Morte, una Runa sottratta dall'Anello Ancestrale che ha sostanzialmente impedito "la morte" nell'Interregno, generando di riflesso "Coloro che vivono nella morte", ovvero delle specie di non-morti. Entrambi sono convinti che Ranni la Strega rappresenti la chiave per trovare la Runa della Morte, dal momento che in molti credono che sia stata lei a sottrarla per dare inizio alla cosiddetta "Notte dei Neri Coltelli" durante la quale Godwyn, il figlio primogenito della Regina Marika, ha perso la vita. Per scoprire di più su questa storia è necessario completare la missione di Fia.