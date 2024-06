Zotac Zone è ufficiale: PC handheld OLED con due trackpad, rotelle girevoli e grilletti regolabili

Per quanto riguarda lo schermo, Zotac aveva già anticipato che Zone avrebbe avuto un pannello OLED come Steam Deck OLED, finora un unicum tra i dispositivi portatili PC. Sapevamo già anche dei grilletti regolabili a due stadi come quelli del gamepad Xbox Elite e degli analogici effetto Hall per evitare il drift. Ci sono però anche alcuni dettagli che non sapevamo ancora, quindi seguiteci per sapere tutto su Zotac Zone .

Le specifiche tecniche di Zotac Zone

Le specifiche principali di Zotac Zone riassunte in una pagina

Zotac Zone avrà schermo AMOLED Full HD da 7 pollici a 120Hz fino a 800 nit di luminosità, ma non supporta la frequenza di aggiornamento variabile. Il dispositivo è alimentato da un chip AMD Ryzen 7 8840U, praticamente lo stesso del 7840U che equipaggiava i dispositivi portatili precedenti, con la stessa scheda grafica integrata Radeon 780M. Ma come ROG Ally X e Lenovo Legion Go, passa alla memoria LPDDR5X-7500, che sembra aver dato a Legion un leggero aumento delle prestazioni rispetto all'originale Ally.

La batteria è piuttosto modesta, solo 48,5 wattora, più piccola di quella di Steam Deck OLED e notevolmente inferiore alle batterie da 80Wh appena annunciate da ASUS e MSI (di Claw 8 AI Plus parliamo qui). Gli analogici sono simmetrici in stile PlayStation, con rotelle programmabili attorno a ciascuno, ci sono due trackpad simili a quelli di Steam Deck, un piccolo cavalletto integrato, una fotocamera Windows Hello al posto del lettore di impronte digitali e due porte USB 4.0.

Zotac è stata una delle prime aziende a provare l'intrigante tecnologia di raffreddamento a stato solido AirJet in un mini-PC, e Adam Murray di PCWorld ha colto l'occasione per chiedere a Zotac se avesse in programma di utilizzare la tecnologia anche in un dispositivo portatile. Zotac ha però suggerito che l'attuale AirJet non è ancora progettato per raffreddare chip con wattaggi elevati come l'8840U - e anche il costo potrebbe essere un problema. Per ora, insomma, Zone ha una singola ventola tradizionale e un paio di piccole prese d'aria per mantenerlo fresco.

E il prezzo? Secondo Geeknetic, Zone dovrebbe costare circa $800, con data di uscita fissata per settembre di quest'anno. Una cifra importante, anche se ASUS Ally X, con la sua batteria notevolmente più grande, viene lanciato allo stesso prezzo.