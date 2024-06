ROG Ally vs. ROG Ally X: tutte le differenze (e le somiglianze) tra i due PC handheld

Il Computex 2024 ha fatto da palcoscenico alla presentazione di ROG Ally X, il nuovo handheld targato ASUS che porta in dote un comparto tecnico migliorato, nonché una costruzione e un design ottimizzati. Il nuovo modello si propone come una variante premium rispetto a ROG Ally originale, senza stravolgerne le specifiche e il concept. Per dirla in gergo, si tratta di un bump o di una revisione, più che di un vero e proprio successore. Proviamo allora a capire quali sono le differenze principali tra ROG Ally e la nuova ROG Ally X, mettendo a confronto le due versioni.