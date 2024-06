ASUS ROG Ally X è ufficiale: ecco tutti i dettagli ufficiali

Dopo i leak dei giorni scorsi che hanno anticipato alcuni dettagli del nuovo handheld, ASUS ha ufficialmente lanciato la nuova ROG Ally X. Il dispositivo, che si presenta a circa un anno dalla sua precedente iterazione, porta in dote un comparto tecnico migliorato, con più RAM, una memoria di archiviazione più veloce, batteria più grande e un design rivisto e perfezionato, sebbene con un peso totale superiore. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova ROG Ally X.

Le specifiche

Come abbiamo anticipato in apertura, il nuovo handheld targato ASUS offre una serie di miglioramenti che riguardano tanto il comparto tecnico che il design, mettendo in campo quello che è a tutti gli effetti un refresh della versione base, piuttosto che un modello completamente inedito.

ASUS ROG Ally X sarà ancora una volta equipaggiata con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, accompagnato però da ben 24 GB di ram LPDDR5X a 7500 MHz e da un nuovo comparto di archiviazione che si affida all'SSD M.2 2280 con supporto a PCIe 4.0 fino a 1 TB, con una possibilità di upgrade facilitata dal formato e dal posizionamento.

La batteria raddoppia e grazie alla capacità da 80 Wh dovrebbe garantire un'autonomia raddoppiata rispetto alla passata iterazione, almeno sulla carta.

Tante novità dal punto di vista della costruzione, a partire dall'ottimizzazione del sistema di raffreddamento con nuove ventole che migliorano il riciclo dell'aria del 24% con una riduzione della temperatura dichiarata fino a 6 °C.

Il design non viene sconvolto, ma le linee leggermente arrotondate e il nuovo distanziamento dei tasti frontali e dorsali migliorano ulteriormente l'ergonomia del dispositivo. Così come è stata migliorata anche la longevità degli stick che ora prevedono fino a 5 milioni di rotazioni. Il tutto per un peso di 678 grammi, un aumento relativo considerati i miglioramenti hardware.

Il display da 7 pollici di ROG Ally X rimane identico al precedente, con una risoluzione Full HD, refresh rate fino a 120 Hz e picchi di luminosità fino a 500 nit.

Il fronte connettività si arricchisce con due porte USB Type-C: una USB 3.2 Gen 2 con supporto a DisplayPort 1.4 e una USB 4 con supporto a Thunderbolt 4 e DisplayPort 1.4.

Rimaniamo in attesa di avere dettagli in merito alla data di uscita ed il prezzo.