Un carico di Playdate rubati da 400.000 dollari è stato abbandonato su un marciapiedi, Panic ci scherza su

All'inizio dell'anno Panic, la compagnia dietro il Playdate, la peculiare console portatile con manovella, ha svelato il furto di un carico contenente oltre un migliaio di unità di questo device, per un valore di circa 400.000 dollari. Ebbene, mesi dopo la merce rubata è stata ritrovata, apparentemente abbandonata su un marciapiede a Las Vegas, accanto a un ristorante, come se fosse semplice spazzatura.

Questo curioso epilogo è stato svelato dall'azienda con un post su X, con tanto di immagini che svelano come fortunatamente la maggior parte del carico è intatto. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

"Avete sentito la storia di come FedEx ha consegnato erroneamente un carico di Playdate per un valore di 400.000 dollari a un cantiere edile vicino al nostro magazzino? E poi qualcuno li ha semplicemente... rubati? Sì, sul serio. Bene, indovinate cosa è stato scaricato frettolosamente in un ristorante a caso stamattina? Bentornati Playdate rubati!", recita il post di Panic.