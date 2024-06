La stagione finale di The Umbrella Academy si mostra con un trailer in italiano

Netflix ha pubblicato il trailer italiano della stagione finale di The Umbrella Academy , la serie televisiva basata sull'omonimo fumetto creato da Gerard Way e Gabriel Ba, che tornerà con i nuovi episodi il prossimo 8 agosto.

Da The Umbrella Academy a Horizon

Non c'è dubbio che The Umbrella Academy sia una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi anni, sebbene sul piano della sceneggiatura e delle idee risulti chiara la fase discendente rispetto agli esordi, e in particolare la terza stagione era sembrata parecchio sottotono.

Ad ogni modo, gli acuti dello show hanno spinto Sony a scritturare lo showrunner Steve Blackman per adattare la serie televisiva di Horizon Zero Dawn, uno dei tanti progetti legati alle proprietà intellettuali di PlayStation.

Sarà molto interessante capire in che modo Blackman andrà a ridurre l'epopea di Aloy per il piccolo schermo, del resto con la serie dedicata a The Last of Us sono stati stabiliti standard qualitativi non semplici da raggiungere.