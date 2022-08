Horizon Zero Dawn: la serie TV sarà adattata da Steve Blackman, showrunner di The Umbrella Academy

Netlix ha svelato che Steve Blackman è la persona scelta per adattare Horizon Zero Dawn nella già annunciata serie TV. Blackman, che sta lavorando anche a Orbital, è noto soprattutto in quanto showrunner di The Umbrella Academy.

Lo showrunner ha affermato: "Horizon Zero Dawn è un gioco eccezionalmente ben realizzato, con personaggi meravigliosi che non si vedono spesso nel mondo dei videogiochi. Guerrilla Games ha creato un mondo incredibilmente lussureggiante e vivido di uomini e macchine che si trovano in rotta di collisione verso l'oblio. La loro salvezza arriva sotto forma di una giovane guerriera di nome Aloy, che non ha idea di essere la chiave per salvare il mondo. È sufficiente dire che sì, Aloy sarà un personaggio principale della nostra storia. La mia partner di scrittura, Michelle Lovretta, e io siamo entusiasti di poter espandere questa straordinaria IP in una serie per tutti i tipi di spettatori."

È anche stato chiesto se la serie di Horizon Zero Dawn e Orbital condividono qualcosa con The Umbrella Academy. La risposta è stata: "Horizon Zero Dawn e Orbital sono in apparenza show molto diversi tra loro e da The Umbrella Academy. Una si svolge mille anni nel futuro, in un mondo completamente ricreato da macchine enormi. L'altro è ambientato nel presente, su una stazione spaziale."

Horizon Zero Dawn

"Dal punto di vista della costruzione dei personaggi e del mondo, c'è una chiara linea di demarcazione: mi piacciono i personaggi che hanno una base e un'attinenza con la realtà, ma che si trovano ai margini. Personaggi fuori dagli schemi che lottano per trovare il loro posto in un mondo che punta a conformarci. Tutte le mie storie cercano di sovvertire le aspettative e di trovare un nuovo modo di guardare ai mondi che pensiamo di conoscere."

"Se queste serie otterranno il successo di Umbrella Academy, ne sarò molto felice. Ma speriamo di spingerci ancora più in là, soprattutto per quanto riguarda la produzione, dove utilizzeremo le più recenti tecnologie disponibili per portare questi progetti sullo schermo. È una sfida enorme, ma che mi entusiasma molto."

Steve Blackman

Tra i giochi che dovrebbero ricevere un adattamento sono recentemente spuntati anche Gravity Rush e Days Gone.