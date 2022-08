Gravity Rush avrà il proprio film: il report indica la regista e la sceneggiatrice

Deadline ha svelato che PlayStation Productions e Scott Free Productions hanno dato inizio allo sviluppo di un film basato su Gravity Rush, la serie di videogiochi d'azione nata su PS Vita e proseguita su PS4.

Secondo quanto indicato, Anna Mastro (La Società Segreta dei Principi Minori, Lost Generation) sarà la regista. La sceneggiatura sarà invece scritta da Emily Jerome (Panopticon). Gravity Rush vede Kat, una ragazza affetta da amnesia, utilizzare i propri poteri gravitazionali per sconfiggere una serie di creature mostruose, note come Nevi, apparse in una città volante, Hekseville.

Attualmente non è chiaro chi produrrà il film di Gravity Rush. Non è nemmeno chiaro chi distribuirà il film. Non sappiamo se il film sarà un live action o un prodotto di animazione.

Kat di Gravity Rush (PS Vita)

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sulla pellicola di Gravity Rush. Ricordiamo che si tratta di un report e che Sony potrebbe decidere di cambiare le persone a capo del progetto nel corso dello sviluppo o potrebbe anche cancellare il tutto prima della distribuzione.

Una cosa è certa: Sony PlayStation sta sempre di più puntando sul cinema, dando spazio a molti franchise esclusivi. Tramite un recente report abbiamo scoperto anche che Days Gone diventerà un film con l'attore di Outlander. Non dobbiamo poi dimenticare gli ultimi dettagli sul film di Ghost of Tsushima.