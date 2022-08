The Game Awards 2022: data dell'evento ufficialmente svelata, c'è anche un nuovo premio

Geoff Keighley, ideatore e conduttore, ha svelato la data dei The Game Awards 2022: è l'8 dicembre 2022. Lo show andrà in onda dal Microsoft Theater a Los Angeles. Si tratta della nona edizione.

I The Game Awards 2022 includeranno anche una nuova categoria per i premi: Miglior adattamento. Si tratta di un premio assegnato a un film, una serie TV, un podcast o altre tipi di media che adattano un videogioco. Ad esempio uno dei film candidabili è Sonic 2 - Il Film.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Geoff Keighley ha scritto: "Abbiamo una data! The Game Awards. Giovedì, 8 dicembre. In streaming dal vivo in tutto il mondo dal Microsoft Theater in LA. Difficile credere che questo sarà il nostro nono show. Abbiamo lavorato tutto l'anno per portarvi qualcosa di veramente speciale."

Ricordiamo che Geoff Keighley è anche l'organizzatore della Opening Night Live 2022 che farà da apertura alla Gamescom 2022. Lo show permetterà di vedere tanti nuovi giochi, ma ora il pubblico si domanda anche quali sorprese sono in arrivo a dicembre con i The Game Awards 2022.

È difficile ora fare speculazioni, ma possiamo già iniziare a pensare a quali potrebbero essere i giochi con più nomination e quali potrebbero essere i vincitori. Avete già un vostro GOTY, oppure dovrete vedere i giochi in arrivo tra settembre, ottobre e novembre?