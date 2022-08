Genshin Impact Update 3.0: data e orario della manutenzione, 600 Primogem gratis in arrivo

A pochi giorni dal lancio dell'atteso Update 3.0 di Genshin Impact, Hoyoverse ha annunciato data e orario della manutenzione programmata che manderà offline i server per alcune ore, rendendo dunque impossibile effettuare il log-in e accedere al gioco. Per la precisione i lavori inizieranno allo scoccare della mezzanotte del 24 agosto (dunque alle 00:00 della notte tra il 23 e il 24 agosto). Come da tradizione ormai, Hoyoverse ricompenserà la pazienza dei giocatori con un ricco bonus di Primogem gratis.

Stando ai dettagli forniti la durata stimata della manutenzione è di cinque ore. Dunque sarà possibile tornare a giocare alle 05:00 del mattino del 24 agosto, salvo imprevisti. Insomma si tratta di un orario tutto sommato comodo per i giocatori europei.

Al termine della manutenzione, Hoyoverse offrirà 300 Primogem (60 per ogni ora di manutenzione) più altre 300 per la risoluzione di bug e problemi del gioco. Parliamo dunque di un totale di 600 Primogem gratis. Per ottenerle vi basterà riscattarle dalla mail che riceverete nella casella di posta di Paimon all'interno del gioco, a patto che abbiate raggiunto almeno l'Adventure Rank 5.

Come al solito si tratta di un bonus gradito dai giocatori, in particolare per via dei nuovi banner della versione 3.0 con Tighnari e Collei e quelli in arrivo nella versione 3.1, che sappiamo già includeranno Candace, Niholu e Cyno, presentati giusto poche ore fa.