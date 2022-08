Genshin Impact Update 3.0: trailer e tutte le novità di Sumeru, banner ed eventi

Hoyoverse oggi ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con l'Update 3.0 che verrà pubblicato a fine agosto. L'aggiornamento vedrà il debutto della regione di Sumeru, nuovi personaggi giocabili, nemici, sfide ed eventi. In testa alla notizia trovate anche il trailer ufficiale dell'aggiornamento che riassume le novità in arrivo.

L'update 3.0 di Genshin Impact si intitola "The Morn a Thousand Roses Brings" e sarà disponibile a partire da mercoledì 24 agosto. Tra una novità e l'altra come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per ottenere 300 Primogem gratis e non solo.

Protagonista indiscusso dell'Update 3.0 di Genshin Impact è Sumeru, la nuova vasta regione dal fascino esotico situata a ovest del Chasm e che si contraddistingue per le sue foreste lussureggianti e vasti deserti, ricchi di misteri da scoprire.

Non mancheranno poi tanti nuovi personaggi nativi di questa regione, come Collei, Tighnari e Dori, alcuni dei quali in grado di sfruttare l'elemento Dendro e le nuove reazioni elementali, che torneranno utili sia nei combattimenti ma anche durante l'esplorazione. La versione 3.0 di Genshin Impact introdurrà anche nuovi set di Artefatti, nonché World Boss e nemici regolari che elargiranno i materiali necessari per potenziare i personaggi di Sumeru.

Le avventure del Traveler proseguiranno nella versione 3.0 con la serie di missioni Archon Quest Chapter III, ovviamente tutte ambientate a Sumeru, in cui impareremo a conoscere i personaggi e i misteri di questa regione.

Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.0 di Genshin Impact sarà disponibile il banner con Tighnari (5 Stelle, arco, Dendro) e Collei (4 Stelle, arco, Dendro) e il rerun di quello di Zhongli. Nella seconda fase invece ritroveremo i banner di Ganyu e Sangonomiya Kokomi, con la nuova unità Dori (4 Stelle, claymore, Electro). Il banner degli armamenti includerà nuove armi, compreso l'arco di Tighnari.

Sono stati presentati anche gli eventi a tempo limitato della versione 3.0 con in palio Crown of Insight, Primogem e molto altro ancora. Quello più interessante è sicuramente "Graven Innocence", il primo evento di Sumeru, che permetterà di ottenere Collei gratis, oltre altre ricompense come le preziose Primogem. Richiederà ai giocatori di esplorare la regione, affrontare nemici, scattare foto, nonché completare sfide a tempo.

Il team di Genshin Impact ha parlato anche di ottimizzazioni in arrivo e modifiche. Una delle più interessanti è che ora tutti gli Artefatti dei Domain of Blessing introdotti entro la versione 1.2, come ad esempio Blizzar Strayer, potranno essere craftati ai banchi alchemici utilizzando i pezzi in eccesso. Non mancheranno poi anche nuovi gadget, tra cui uno che permette di ottenere più facilmente e velocemente legna dagli alberi.

Il team di Hoyoverse inoltre ha svelato che tutti gli aggiornamenti fino alla versione 3.3 di Genshin Impact avranno un ciclo vitale di 5 settimane invece che 6. Niente novità, invece, per quanto riguarda la localizzazione in italiano del gioco e la versione Nintendo Switch, anche se per quest'ultima forse potrebbero arrivare degli aggiornamenti durante il corso della Gamescom 2022, dove è stata già confermata la presenza di Genshin Impact. Staremo a vedere.