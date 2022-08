Prison School: il cosplay di Meiko Shiraki di vivid_vision si mostra col costume nero

Prison School non è certo una serie che nasconde le proprie ispirazioni e i propri obiettivi e il mondo del cosplay ha sfruttato la fonte di ispirazione per realizzare vari cosplay dei personaggi più importanti della serie. Uno di questi è Meiko Shiraki, che viene proposta da vivid_vision in un cosplay ispirato alla versione con costume nero.

vivid_vision ci propone uno scatto di alta qualità. Il costume è semplice, ma c'è una grande cura anche per l'ambientazione e l'illuminazione, che vira verso il rosso. Il risultato finale è certamente ottimo e gli appassionati della serie apprezzeranno quanto creato dalla donna.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Meiko Shiraki realizzato da vivid_cosplay? Il personaggio di Prison School è stato ricreato nel modo migliore, oppure avete visto cosplay di qualità superiore?