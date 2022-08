Teen Titans: il cosplay di Raven di missbrisolo si mostra in ogni dettaglio

I Teen Titans sono solo una delle molte squadre di eroi del mondo DC, ma per certo è una delle più amate dal pubblico di tutte le età. Per chi ama anche i cosplay, inoltre, ci sono molti scatti fotografici di qualità dedicati alla squadra, come ad esempio quelli proposti da missbrisolo. Ecco il suo cosplay di Raven.

In questi scatti fotografici, possiamo vedere Raven in formato quasi integrale, con il suo costume classico con cintura e guanti. Nel secondo scatto, invece, vediamo l'eroina dei Teen Titans mentre medita. Nello scatto la ragazza ha gli occhi aperti e guarda di lato, come se qualcuno della squadra l'avesse disturbata.

Se siete amanti di Raven, dovete vedere anche i precedenti scatti di missbri, come il cosplay di Raven di missbrisolo che ci regala un raro e bellissimo sorriso. Ecco anche il cosplay di Raven di missbrisolo che tira fuori il vostro lato oscuro. Infine, vi consigliamo anche il cosplay di Raven di rinnegoddess che vi farà levitare da terra.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da missbrisolo? Pensate che il risultato sia di qualità, oppure credete di aver visto cosplay di livello superiore?