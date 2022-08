Teen Titans: il cosplay di Raven di rinnegoddess vi farà levitare da terra

I Teen Titans sono una delle molte serie DC di successo e hanno visto vari tipi di adattamenti, animati e no. Il mondo del cosplay non riesce a mettere da parte la propria passione per i personaggi della serie, come dimostra ora rinnegoddess, che propone il proprio cosplay di Raven, che levita con il proprio libro.

Raven dispone di poteri arcani e levitare non è nulla di particolarmente complesso per lei, ma la resa nello scatto fotografico è assolutamente ottima. In un secondo scatto la vediamo invece in piedi, il che ci permette di vedere meglio il costume. Si tratta per certo di un cosplay ottimamente realizzato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da rinnegoddess? Il personaggio di Teen Titans è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?