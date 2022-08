Siamo arrivati al primo fine settimana di agosto e molti appassionati di videogiochi saranno in ferie, oppure costretti all'interno per il troppo caldo. Anche se alcuni potrebbero sfruttare la bella stagione per allontanarsi un po' dalla tecnologia, molti altri vorranno sfruttare questo periodo per giocare un po', sopratutto nel fine settimana. Quindi diteci, cosa giocherete questo weekend del 6 agosto 2022?

Non è stata una settimana molto intensa in termini di pubblicazioni, come ci si può aspettare, ma comunque qualche titolo interessante non è mancato. Uno dei giochi da poco usciti è South of the Circle, un'interessante avventura narrativa che ci porta al Polo Sud e ci racconta una semplice ma interessante storia. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "South of the Circle è un buon gioco oggi come lo era anni fa. La versione PC migliora leggermente la grafica e risulta perfettamente giocabile anche senza l'uso del touch screen o "l'approccio mobile". Si può giocatore a piccoli morsi oppure come un film da completare in una o due sere. Se non avete accesso ad Apple Arcade e dovete ancora provare l'avventura narrativa di State of Play, ora non avete più scuse. Evitatela solo se non sopportate un gameplay limitato o se volete che ogni singola scelta abbia un enorme impatto sulle scene e sulla trama."

Come non citare poi Hard West 2, del quale abbiamo - nella nostra recensione -: "Hard West 2 è uno strategico solidissimo e molto impegnativo, caratterizzato da una bella storia e da risvolti adventure interessanti, che peraltro possono incidere sugli altri elementi dell'esperienza. Le fasi esplorative nella mappa aperta non sono bellissime da vedere ed esprimono spesso meccaniche abbozzate e semplicistiche, ma una volta in missione la situazione cambia radicalmente e vengono alla luce tutte le peculiarità da RPG tattico del titolo sviluppato da Ice Code Games. Detto questo, il livello di difficoltà può risultare eccessivo, costringendovi a procedere fra mille prove ed errori ricaricando i salvataggi: non un problema insormontabile se vi piacciono le sfide, ma avremmo preferito un approccio meno spietato."

Hindsight

La settimana ha inoltre potuto contare su un altro gioco di qualità, Hindsight, di cui vi abbiamo proposto la nostra recensione: "Pur essendo un'avventura relativamente breve (abbiamo impiegato poco meno di un'ora e mezza per completare il gioco interamente), le sue tematiche e il modo in cui le espone rendono Hindsight un'esperienza gradevole, capace di emozionare il giocatore senza l'ausilio di animazioni elaborate, dialoghi intricati o complessità stilistica. Basta una calma voce narrante, uno stile visivo funzionale e un ritmo impeccabile, scandito da una colonna sonora furbescamente composta, per riuscire a rendere una storia comune a tutti quel tanto unica da toccare il cuore di chi vi assiste."

Molti potrebbero sfruttare il periodo anche per recuperare vecchi giochi, magari con gli sconti. Il backlog è dopotutto sempre molto lungo, quindi diteci, cosa giocherete questo weekend del 6 agosto 2022?