Hard West 2, la recensione dello spietato strategico fra pistoleri e demoni

Sviluppato da Ice Code Games , un team polacco che ha ricevuto tale incarico direttamente dagli autori del primo capitolo, Hard West 2 è questo e molto altro: un'avventura piena di riferimenti al mondo dei librogame, dotata di bivi e decisioni in grado di cambiare gli equilibri sul campo di battaglia, ma anche un'esperienza davvero impegnativa e con qualche spigolo di troppo, in grado di mettere alla prova persino i giocatori più smaliziati.

Esplorando liberamente le diverse mappe che caratterizzano i tre capitoli della campagna, avremo modo di cimentarci con una serie di complicate missioni e interagire con altri personaggi per sbloccare incarichi secondari, usare il denaro guadagnato per acquistare nuove armi ed equipaggiamento, assegnare le carte da poker che sbloccano potenziamenti, ma anche prendere decisioni e affrontare dialoghi che andranno a rinsaldare i rapporti con i nostri compagni, migliorando le prestazioni in battaglia.

Gin, la sua amica Flynn e il guerriero nativoamericano Laughing Deer sono ancora vivi, ma il loro compagno Colt è scomparso: per ritrovarlo devono recuperare l'anima che hanno perduto e fermare l'avanzata del Treno Fantasma, i fuorilegge decidono di unire le forze con il misterioso non-morto Old Man Bill, con la cacciatrice Cla'Lish e con il reverendo Lazarus, formando una nuova e formidabile squadra.

Nel tentativo di uscire dall'impasse, Gin commette l'errore di sfidare il suo avversario infernale a una mano di poker, ma perde inevitabilmente: non gliela si fa al diavolo, dopotutto. In palio c'erano la sua anima e quella dei suoi compagni, che vengono sbalzati via dal treno e si disperdono all'interno dell' ambientazione western che fa da sfondo alla campagna di Hard West 2.

Gin Carter e la sua banda di fuorilegge non potevano lasciarsi sfuggire l'occasione di assaltare il leggendario Treno Fantasma , immaginando chissà quali ricchezze si celassero all'interno di quei vagoni. Ciò che trovano una volta saliti sul convoglio, però, è ben diverso: mostruose e gigantesche zampe compaiono ai lati delle carrozze, come se il veicolo fosse in realtà un'enorme bestia, mentre il conducente rivela di essere un demone chiamato Mammon.

Gameplay: strategico spietato

Hard West 2, la mappa esplorabile liberamente da cui accedere alle missioni

La componente narrativa che si sviluppa durante le fasi esplorative della mappa, attraverso gran quantità di testi a schermo (fortunatamente tradotti in italiano), le interazioni con i PNG, le immancabili visite ai dottori per ripristinare la salute del team dopo ogni missione e in generale gli elementi avventurosi si pongono come qualcosa d'inedito per il genere, ma appaiono spesso semplicistici e approfitterete ben presto della possibilità di accelerarne lo scorrimento fino a quattro volte.

Per fortuna il gameplay reale e concreto di Hard West 2 è ben altra cosa e prende forma all'interno d'impegnativi combattimenti a turni in cui di volta in volta quattro dei nostri personaggi si troveranno ad affrontare bande di ricercati, ma anche tutori della legge e ovviamente orde demoniache man mano più numerose e insidiose, composte da molteplici unità che si distinguono per abilità e poteri: sul fronte della varietà dei nemici è stato fatto un lavoro più che discreto.

Hard West 2, uno scontro fra le case

Durante ogni turno potremo spendere tre monete che fungono da indicatori per la nostra capacità di muoverci (tramite la classica suddivisione a caselle della mappa) o di attaccare, a seconda della distanza percorsa e dell'arma, dell'oggetto o del potere speciale utilizzato, con una percentuale di successo che viene indicata sullo schermo e dipende dalla posizione e dalla copertura. C'è però un'importante variazione sul tema, la meccanica denominata Bravado: quando uno dei nostri personaggi uccide un nemico, le tre monete vengono ripristinate e può dunque eseguire nuovamente le sue azioni.

È ovviamente possibile miscelare questa caratteristica con altri elementi tattici tradizionali, con l'uso della dinamite e dei già citati poteri speciali: ogni membro della nostra banda ne possiede uno, che si tratti di teletrasportarsi scambiando la propria posizione con quella di un nemico o di un compagno (utilissimo per stanare gli avversari) o di eseguire una raffica di colpi, di lanciare dardi in varie direzioni oppure prodursi in una carica folle e violenta, machete alla mano.

Hard West 2, il sistema di potenziamento a base di carte da poker

Non c'è alcun dubbio che i ragazzi d'Ice Code Games abbiano saputo gestire in maniera perfetta tutti questi aspetti, senza creare problemi di bilanciamento. L'impianto appare fin da subito solidissimo, ma il livello di difficoltà intermedio (hard), quello immaginato dagli sviluppatori come il più rappresentativo dell'esperienza, ci è sembrato davvero troppo ostico: i nemici infliggono danni enormi, tiri apparentemente scontati vengono falliti, le nostre unità non possono curarsi fra di loro, ci sono solo due slot per i consumabili e molto spesso la morte di un personaggio può rendere assolutamente impossibile completare la missione.

Questo tipo d'impostazione hardcore impone un approccio eccessivamente cauto, che dilata parecchio i tempi e che, in generale, non contribuisce alla qualità dell'esperienza, che anzi si trasforma in un ossessivo trial & error in cui si ricaricano i salvataggi automatici, creati dal gioco stesso dopo ogni sparatoria. A ciò si aggiungono alcune mancanze legate alla qualità della vita dell'esperienza: non c'è la possibilità di annullare l'ultima azione se si è commesso un errore, né si può fuggire per riorganizzarsi. I caricamenti sono inoltre lunghetti anche con un SSD, siamo sui 40 secondi.