Apex Legends: Vantage, la nuova Leggenda della stagione 14 - Caccia

Il tempo degli eroi è finito in Apex Legends, letteralmente. Caccia, la stagione 14, arriverà il 9 agosto e con questa numerose novità e una nuova Leggenda, Vantage. Abbiamo già raccontato in questa intervista speciale tutti i cambiamenti relativi alla nuova stagione, parlando di mappe, armi e bilanciamento. Non vi abbiamo ancora parlato però nel dettaglio della signorina Xiomara Contreras, la nuova Leggenda conosciuta sul campo di battaglia come Vantage. Passiamo in rassegna lore e kit abilità di Vantage in questa anteprima della stagione 14 - Caccia di Apex Legends.

Storia e background Mara e Xenia a caccia su Pàgos Come da tradizione, Vantage è stata presentata ai giocatori con due trailer, uno prettamente narrativo, parte della collezione dei video Storie di Frontiera, e il secondo di presentazione della stagione 14, nel quale la vediamo usare alcune delle sue abilità ma sempre in un contesto di video CGI. Xiomara Contreras è la partecipante ai giochi Apex più giovane: con appena 18 anni, la ragazza originaria del pianeta ghiacciato Pàgos, si è unita ai giochi di Kuben Blisk per salvare la madre. La mamma di Mara, Xenia, è stata arrestata durante la guerra della Frontiera e imprigionata su nave di detenzione Gaeana, la Vantage. Quando questa si è schiantata su Pàgos, Xenia è rimasta sul pianeta con l'intento di sparire per sempre dai radar. Arrivata sul pianeta già incinta, Xenia ha partorito Mara, rendendo la ragazza una vera abitante di Pàgos; in questo luogo freddo e desolato Mara ha imparato a sopravvivere ma soprattutto a cacciare, diventando una vera e propria macchina da guerra. Nel video Survive, vediamo Mara esplorare il relitto della Vantage e finire in serio pericolo: pur di salvarla, Xenia si fa catturare e solo a quel punto la figlia decide di unirsi ai giochi Apex, con l'aiuto di un piccolo amico trovato sul suo cammino, il pipistrello albino Echo. Come spesso accade, è stato molto divertente vedere un'escalation di teorie da parte della community sulla vera identità della madre di Vantage: Xenia si è sempre professata innocente, ma l'ultimo sguardo che riserva alla figlia, intenta a fare un appello in tv dopo aver vinto un match dei giochi Apex, sembra tutt'altro che innocente. C'è chi vuole Mara come clone di Xenia, altri convinti che la donna sia una versione invecchiata e appartenente a un universo parallelo di Wraith, ma la verità è che sappiamo ancora molto poco della storia di questa madre e di sua figlia. L'unica cosa certa è che Mara è stata cresciuta lontano dalla società, aspetto che si riflette molto nei dialoghi tra personaggi durante le partite. Durante l'evento di presentazione della stagione 14, Kevin Lee (Senior Writer a Respawn Entertainment), ha messo molta enfasi su questo punto. "Mara non è abituata alle etichette sociali, le buone maniere non sono certo quelle che ti fanno sopravvivere in un ambiente ostile come quello di Pàgos. I giocatori impareranno a conoscere Vantage e capiranno presto che quella che sembra maleducazione è in realtà brutale sincerità; e se Mara dovrà complimentarsi con qualcuno, tenderà a fare apprezzamenti sulle abilità di combattimento delle altre Leggende piuttosto che sul loro aspetto o sulla loro gentilezza". Non sappiamo voi, ma noi non vediamo l'ora di sentire cosa avrà da dire Vantage a Bloodhound, già papabile idolo della giovane Mara!

Design del personaggio Vantage e Echo sono un binomio inseparabile Un altro importante punto affrontato da Lee è stata la presenza di Echo, il pipistrello da compagnia di Mara. Echo in realtà è molto più che un companion perché al mammifero volante è correlata l'abilità tattica di Vantage, della quale parleremo a breve. Lee racconta che lavorare a Echo non è stato semplice perché è a tutti gli effetti il primo animale introdotto in Apex Legends. L'utilizzo è simile a quello del drone di guarigione di Lifeline o del N.E.W.T. di Horizon, ma essendo un animale il team creativo di Respawn ha prestato ulteriore attenzione a questo nuovo companion. Altro aspetto per nulla trascurabile di Echo è il suo aspetto, di cui ci ha parlato la Concept artist di Vantage, Rachel Gagner. "Echo è compagno preziosissimo per Vantage: lei ha sempre visto i pipistrelli di Pàgos come fonte cibo ma Echo è speciale perché lui riesce a salvarle la vita. Avendo un legame così stretto è naturale che Vantage lo porti sempre con sé, e sapevamo che per questo i giocatori si sarebbero affezionati all'animaletto. Al contempo, era molto importante per noi che Echo non fosse troppo carino o tenero, è comunque un pipistrello selvatico con una considerevole apertura alare, quindi la sfida è stata quella di creare un aspetto per questa creatura abbastanza piacevole e carino ma non troppo tenero, per mantenere il suo aspetto un po' selvaggio." Selvaggio quanto la sua padrona. Come molte Leggende prima di lei, anche Vantage è stata caratterizzata esteticamente unendo le informazioni che il team narrativo e quello addetto al kit abilità hanno condiviso con la Gagner. "Per noi è sempre importante proporre al pubblico personaggi quanto più diversi e inclusivi possibili e anche Vantage non fa eccezione. L'aspetto di Mara è quello di una ragazza giovane, forte e cresciuta in un clima inospitale. Molta dell'attrezzatura che porta con sé è parecchio pesante, ma soprattutto vecchia, del resto sono passati 18 anni dalla guerra della Frontiera. Lo si può notare dal suo fucile da cecchino, un vecchio modello di Sentinel che Mara ha curato e lucidato in tutti questi anni". Il risultato è un mix tra un ricognitore tattico e una donna preistorica, vestita di pelli e vecchie corazze dell'MIC.

Kit abilità Vantage controlla la sua abilità tattica a Canyon del Re E arriviamo infine a parlare del kit abilità di Vantage, affrontandolo sempre nell'ordine abilità passiva, tattica e ultimate. Spotter's Lens è l'abilità passiva di Vantage, che permette alla Leggenda, quando disarmata o dotata di un mirino ad alto ingrandimento (supponiamo quindi in un ventaglio di zoom compreso tra il x3 e il x8), di raccogliere diverse informazioni sui nemici, nel dettaglio: tipologia di Leggenda, membri attivi nella squadra avversaria e il tier di scudo EVO indossati. Queste informazioni possono essere condivise pingando il nemico in questione. L'abilità tattica si chiama Echo relocation e, come accennato, coinvolge il pipistrello di Vantage. Mara può indirizzare Echo verso un punto preciso e poi, usando l'abilità tattica, eseguire un balzo con il jetpack verso Echo. Parliamo di un'abilità perfetta per riposizionarsi sul terreno di gioco, sia che lo usiate con un fine aggressivo, tattico o di fuga, bilanciata però da altri aspetti da tenere in considerazione. Echo, prima che vi preoccupate, non può essere abbattuto come altri oggetti piazzabili sul terreno (le mine di Caustic, i campi elettrificati di Wattson o il mercato nero di Loba); il pipistrello però può essere visto e sentito dai giocatori avversari, quindi, se lo vedete svolazzare nei paraggi, saprete che sta per arrivare una Vantage a farvi la festa. Inoltre Mara, durante il balzo, può essere colpita, similmente a quanto accade a Pathfinder mentre si sposta con il rampino e a chi salta sul trampolino di Octane. Ecco come appare l'interfaccia grafica della ultimate di Vantage Come detto, Vantage porta con sé un fucile da cecchino tutto suo, un po' come Rampart fa con Sheila, il suo fucile d'assalto. Attivando la ultimate Sniper's mark, Vantage infligge 50 punti danno al suo bersaglio, attivando per alcuni secondi un marchio visibile a tutta la squadra; il secondo colpo mandato a segno infligge 100 punti danno al nemico e tutti i danni inflitti dai compagni di squadra su obiettivi marcati sono aumentati. In pratica è come avere a disposizione ad ogni ricarica della ultimate un Kraber leggermente depotenziato i cui danni possono essere capitalizzati dall'intera squadra. L'unico dubbio che a oggi, prima di averla provata sul campo, ci sorge è capire quanto utile diventerà nelle partite più comuni. I giocatori che si pongono come obiettivo quello di scalare le posizioni delle partite classificate sanno già che l'abilità non basta e per arrivare a livelli molto alti è necessario trovare un buon team e aggiungere alla formula una buona dose di strategia. Un personaggio come Vantage è quindi perfetto perché incredibilmente utile nelle prime fasi di gioco e validissimo supporto nel resto della partita; noi la vediamo in un dream trio con Rampart, capace di fornire una perfetta copertura al cecchino, e Ash, aggressiva e molto veloce nei movimenti. Ci chiediamo quindi se i giocatori più casual riusciranno a divertirsi con questa nuova Leggenda.

Vantage è sicuramente il sogno di ogni amante dei cecchini. Questa nuova Leggenda è forse il ricognitore più puro che abbiamo ad oggi nel roster perché dotata di abilità utili non solo a sé stessa ma anche per il resto del team. Dopo una sfilza di leggende offensive, l'arrivo prima di un supporto e poi un ricognitore, rende chiara l'intenzione di Respawn Entertainment, che sta cercando di aggiungere la giusta stratificazione al suo battle royale per renderlo davvero interessante sul piano competitivo. Rimane da chiedersi quanti di questi raffinati bilanciamenti possano essere apprezzati dal pubblico di massa.