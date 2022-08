Apex Legends: tutte le novità della stagione 14 - Caccia

Con la fine del mese di luglio, volge al termine anche la tredicesima stagione di Apex Legends, Eroi, per cedere il passo il 9 agosto a Caccia, Hunted in originale. La quattordicesima stagione riporta in rotazione la mappa di Canyon del Re, gentilmente ricostruita dal Sindacato, e aggiunge al roster una nuova Leggenda, Vantage. Xiomara, questo il nome della giovanissima ragazza, è un cecchino allenato, temprata dalle inospitali terre ghiacciate di Pàgos. Di questo interessante ricognitore vi forniremo maggiori informazioni nei prossimi giorni; ora ci concentreremo sulle novità della stagione 14 di Apex Legends, Caccia , raccontandovi ciò che abbiamo carpito da Respawn Entertainment durante un evento di presentazione e un'intervista con alcuni membri del team.

Mappa e nuovi punti d’interesse

Arena (Thunderdome) al lancio di Apex Legends

Smarchiamo subito le questioni più incombenti parlando di mappa e bilanciamento del gioco, visto che i rumor che circolano in queste ore stanno agitando parecchio la community. Canyon del Re, la prima storica mappa di Apex Legends, torna in rotazione con un nuovo rework. Dopo la terribile esplosione causata da Loba nella stagione 5, i giocatori hanno dovuto salutare due punti d'interesse (da qui in poi denominati PoI, Poits of Interest) particolarmente amanti: Arena (Thunderdome) e Skull Town. In tutto questo tempo però il Sindacato si è dato da fare, ricostruendo la parte di mappa sprofondata.

All'ombra di un enorme teschio sorge Relic, nuovo PoI che va un po' a sostituire Skull Town, una delle zone dove i giocatori della prima ora di Apex Legends si scontravano più frequentemente, un po' come oggi succede a Frammenti Est e Ovest in Confini del Mondo. Durante la nostra intervista al team, Jeff Shaw (Lead Level Designer) ha sottolineato come Relic sia in realtà una zona più piccola di Skull Town, con un'importanza minore nell'economia generale della mappa, e pensata per ospitare meno squadre e far sì che i giocatori possano risolvere gli scontri più rapidamente.

Ricordando proprio i bei tempi andati della prima stagione di Apex Legends, ci è sorto il sospetto che le zone ricostruite di Canyon del Re, tanto care alla community, verranno prese d'assalto all'inizio della stagione 14, e che Relic ricordi ovviamente Skull Town, ma si ispiri anche all'ultimo PoI aggiunto in Passo della Tempesta, la zona a nord ovest con la bestia arenata. "Non possiamo prevedere perfettamente cosa succederà in una nuova mappa al lancio della stagione" ci dice Shaw, "ma applichiamo una specifica metodologia e filosofia che ci permette di avere quanta più consapevolezza possibile. Sappiamo che alcuni dei nostri giocatori amano lanciarsi e iniziare a combattere il prima possibile all'interno della mappa; i luoghi scelti sono solitamente zone densamente costruite, con un discreto numero di palazzi e strutture, che permettono un confronto dal ritmo serrato ma offrono al contempo numerosi punti di riparo".

Un altro importante aspetto è la posizione del punto di interesse nella mappa. Prendendo Frammenti come esempio, Shawn illustra come questa zona sia fortemente centrale nella mappa di Confini del Mondo, una centralità che quindi porta i giocatori a gravitarvi attorno non solo dopo l'atterraggio ma anche per la durata di uno o addirittura più round, in base alla chiusura dell'anello. "Questa consapevolezza ci ha portato a posizionare questi PoI molto interessanti per i giocatori in zone più periferiche della mappa per Passo della Tempesta, lasciando il centro un po' più diradato". Parlando proprio di Passo della Tempesta poi, il level designer fa riferimento alla similitudine tra Bestia arenata e Relic: "Con la stagione 13 non siamo intervenuti in modo massiccio su Passo della Tempesta ma ci siamo limitati ad aggiungere una sola nuova zona.

Bestia arenata è l'ultimo PoI aggiunto in Passo della Tempresta

Con il senno di poi, ci siamo resi conto che avremmo voluto fare di più per questa mappa, ed è per questo che abbiamo lavorato a lungo su Canyon del Re, per assicurarci che le zone reintegrate fossero interessanti e funzionari e che l'intera mappa fosse bilanciata è in buono stato". Un'altra importante modifica fatta a Canyon del Re, che possiamo vedere anche nel trailer di presentazione della stagione, riguarda il punto d'interesse Gabbia. Questa torre, costruita sul fondo di una vallata e fiancheggiata da un crinale, è stato uno dei luoghi preferiti dei giocatori dove barricarsi, specialmente per coloro che giocano Wattson main. Per questo motivo la costruzione è stata leggermente ribassata e sventrata delle sue pareti perimetrali, rendendola sì un punto di vantaggio importante ma più facilmente inespugnabile per le squadre avversarie.