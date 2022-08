Sea of Thieves: la Stagione 7 si presenta in un video che mostra i nuovi contenuti

Sea of Thieves prosegue il suo lungo percorso con l'arrivo della Stagione 7, che si presenta decisamente ricca di novità come dimostra il video di presentazione incentrato sui nuovi contenuti per la simulazione piratesca di Rare.

Dopo un breve rinvio, la Stagione 7 di Sea of Thieves sarà disponibile a partire dal 4 agosto 2022, portando con sé nuove quest, nuove ricompense, oggetti e personalizzazioni all'interno del mondo di gioco.

Sea of Thieves: Stagione 7, la key art

Tra le novità c'è la possibilità di acquistare e personalizzare nuove navi, oltre a poter dare un nome alle varie imbarcazioni.

In sostanza, con l'arrivo della Stagione 7 possiamo diventare a tutti gli effetti dei veri e propri Capitani, con un controllo più esteso sulle navi e sulle possibilità di modifica e personalizzazione di queste. Tra le personalizzazioni è possibile anche salvare le condizioni di una nave tra una sessione di gioco e un'altra, mantenendone alcuni segni distintivi ottenuti in battaglia tra danni, graffi e quant'altro.

La progressione in Sea of Thieves ottiene ulteriori elementi e traguardi, con obiettivi inediti e tante ricompense aggiuntive rispetto a quelle viste finora. Il logbook consente di registrare molti elementi dai nostri viaggi, ma possono anche essere rubati da altri giocatori, considerati come oggetti particolarmente preziosi.

Inoltre sono presenti nuovi costumi, emote, elementi cosmetici e tanto altro, oltre a nuove avventure che aspettano i pirati per tutti i mari del gioco.