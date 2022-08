FIFA 23: il trailer ufficiale e dettagli sulla nuova modalità Carriera

FIFA 23 si mostra in un nuovo trailer ufficiale, in questo caso dedicato alla modalità Carriera presente nel nuovo capitolo della celebre serie Electronic Arts e che mostra, tra le altre cose, la presenza di vari allenatori celebri che fanno parte del cast.

Nella porzione di carriera dedicata agli allenatori, infatti, è possibile interpretare uno di alcuni famosi coach della storia del calcio recente: nel cast troviamo Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte e Thomas Tuchel, tra gli altri, provenienti dalla Premier League e non solo.

Questo dimostra come le licenze ufficiali di FIFA 23 si estendano anche ai tecnici delle squadre: "Abbiamo notato i feedback da parte dei giocatori che parlavano della volontà di interpretare anche alcuni degli allenatori preferiti dagli utenti, e siamo felici di confermare che FIFA 23 consente di giocare nel ruolo di uno di oltre 350 manager reali, dei quali più di 30 hanno fattezze ricreate in maniera accurata, all'interno della Modalità Carriera".

Si tratta dunque di una grande quantità di contenuti curati presenti anche in una sezione considerata marginale della Carriera di FIFA 23, ma che assume una grande importanza per i giocatori più appassionati. È possibile interpretare un qualsiasi manager tratto da un club qualsiasi, oppure crearne uno completamente nuovo.

Altre novità riguardanti la modalità Carriera sono gli Highlights giocabili, nei quali ci troviamo a giocare alcuni momenti particolari di match per cercare di modificare l'esito di alcune partite (qualcosa di simile agli "scenario" dei vecchi titoli calcistici), consentendo in questo modo di portare avanti la propria carriera anche senza prendere parte a match completi.

La nuova Modalità Carriera è scandita anche dai "momenti dinamici", ovvero scene d'intermezzo generate in maniera dinamica che servono a sottolineare, in maniera cinematografica, alcuni momenti importanti della carriera del giocatore, rendendo più spettacolare il tutto. Inoltre, è possibile modificare ed evolvere in varie maniera la personalità e il temperamento del proprio giocatore, anche in base a diverse scelte da prendere.

Per saperne di più al riguardo, vi rimandiamo alla nostra anteprima sulla modalità Carriera di FIFA 23, pubblicata proprio in questi minuti.