Project L sarà free-to-play, la conferma di Riot sul picchiaduro di League of Legends

Project L torna a mostrarsi con un nuovo video diario degli sviluppatori Riot Games, incentrato su diversi aspetti di questo interessante picchiaduro, di cui è stata confermata in questa occasione la natura di free-to-play, ovvero sarà gratuito come base, con la presenza di micro-transazioni.

Come abbiamo visto in precedenza, Project L è un interessante picchiaduro che rientra nella categoria degli "assist fighter", ovvero con la possibilità di utilizzare personaggi di supporto per effettuare mosse combinate e utilizzare abilità speciali in maniera cooperativa tra diversi combattenti.

Illaoi, da League of Legends, sarà uno dei personaggi di Project L

La struttura è comunque quella classica del fighting game uno contro uno, con uno sviluppo essenzialmente bidimensionale.

Tra le novità che emergono dal nuovo e breve video diario c'è anche la conferma di un nuovo personaggio presente nel roster di combattenti, ovvero Illaoi: The Kraken Priestess, uno dei tanti personaggi di League of Legends, considerata particolarmente adatta per un gioco di questo tipo.

Con un cast smisurato come quello del MOBA Riot Games, il team può ovviamente sbizzarrirsi nella composizione del roster di Project L, ma è altrettanto chiaro che debba cercare di bilanciare gli sfarzi quantitativi cercando di trovare i personaggi più giusti da applicare a un picchiaduro.

Secondo gli sviluppatori, Illaoi rappresenta una scelta alquanto azzeccata per questo tipo di gioco, per il suo carisma e per la possibilità di adattarne caratteristiche e abilità a un picchiaduro. Nel frattempo, rimaniamo ancora in attesa di una tempistica precisa per l'uscita di Project L, che nel frattempo continua il suo percorso di evoluzione. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Project L pubblicata lo scorso novembre.