Agosto 2022 è il mese degli eventi videoludici: tutto quello che ci aspetta

Luglio, di norma, non è un mese particolarmente intenso per il mondo videoludico e anche giugno negli ultimi anni ha perso la sua solita forza, anche per la mancanza di un vero e proprio E3. Agosto 2022, invece, sembra essere il momento del riavvio del mercato, non tanto per le uscita, quanto più per gli eventi che dobbiamo aspettarci.

Si inizia a brevissimo, il 3 agosto 2022, con il Pokémon Presents. Anche se probabilmente il grosso dell'evento sarà dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, sappiamo già che ci sarà modo di vedere qualcosa di più. Potremo probabilmente scoprire qualche novità su Pokémon GO, Pokémon Unite e Pokémon Masters EX, che ricevono regolari aggiornamenti, ma non è da escludere che vi sia qualche sorpresa, anche solo nuovi contenuti per Leggende Pokémon Arceus. L'annuncio di un nuovo gioco pare meno credibile, ma fino alla fine della presentazione non avremo la smentita.

Non dovremo poi attendere troppo per qualche altra novità. Il cinque e sei agosto 2022 sarà il momento dell'Evo Lounge, in occasione dell'Evo, ovvero l'evento a tema picchiaduro più importante del mondo videoludico. Non abbiamo dettagli su quanto sarà presentato, ma ci saranno novità da parte di molti editori di alto calibro, come Bandai Namco, Capcom, Warner Bros. Games e SNK. Possiamo supporre senza troppo timore che le novità riguarderanno giochi picchiaduro, come Street Fighter 6, Multiversus e magari un nuovo Mortal Kombat.

Street Fighter 6

Il 12 agosto è la data da tempo prefissata per il THQ Nordic Digital Showcase 2022, all'interno del quale la compagnia presenterà "molteplici nuovi giochi" che espanderanno il listino di THQ con nuovi generi. Sappiamo che possiamo aspettarci sia giochi su licenza che opere originali, in quello che probabilmente sarà l'evento più ampio del mese. Certamente potremo vedere Outcast 2 - A New Beginning e Jagged Alliance 3, ma i nomi non si fermeranno affatto a questi due.

Circa una settimana dopo, ovvero il 18 agosto, potremo invece seguire il "Wizards Presents", un evento legato soprattutto a Magic, Dungeons & Dragons e non solo. Cosa possiamo aspettarci? Ufficialmente, "cose interessanti e grandi". Anche se non propriamente videoludico, potrebbe essere un evento interessante da seguire.

In contemporanea, però, vi è un evento che molti aspettano: il QuakeCon 2022 che sarà ancora una volta digitale. Ci saranno "streaming, incontri online, omaggi, opportunità di beneficenza, BYOC virtuale e altro ancora". La speranza di molti è di vedere un nuovo Quake in azione, ma per il momento non abbiamo conferma ufficiali.

Geoff Keighley

Il mese sarà chiuso in grande stile dalla Gamescom 2022, che sarà preceduta dalla Opening Night Live di Geoff Keighley in data 23 agosto. Durante la notata ci sarà spazio per tanti giochi, se l'evento sarà simile a quello dello scorso anno (che aveva ospitato una trentina di nomi in un paio di ore). Con giochi di moltissimi editori, l'evento di Keighley è uno dei sorvegliati speciali del mese e potrebbe essere il momento perfetto per dare alcune conferme sui giochi in uscita a fine anno che ancora non hanno una data precisa.

Diteci, quali sono gli eventi che vi interessano di più?

