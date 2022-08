Pokémon Presents: nuovo evento annunciato questa settimana, c'è anche Violetto e Scarlatto

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato un nuovo evento Pokémon Presents per questa settimana, precisamente per il 3 agosto 2022, con una presentazione che conterrà diverse novità dedicate alla serie, compresi i nuovi capitoli per Nintendo Switch, Pokémon Scarlatto e Violetto.

Il nuovo Pokémon Presents di agosto 2022 si terrà dunque il 3 agosto alle ore 16:00 italiane, e ovviamente non sono stati diffusi i dettagli precisi sui contenuti ma è stata menzionata chiaramente la presenza di Pokémon Scarlatto e Violetto.



Ricordiamo che l'ultimo Pokémon Presents si è tenuto lo scorso febbraio e ha portato diverse novità a tutto l'universo della serie. Allo stesso modo, anche per questo nuovo evento possiamo aspettarci novità su vari altri titoli come Pokémon GO, aggiornamenti per Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Masters EX e Pokémon Unite, tra gli altri.

Appuntamento dunque per il 3 agosto, ovvero questo mercoledì, alle ore 16:00, con l'evento che verrà seguito molto da vicino su queste pagine, ovviamente.