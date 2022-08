Gran Turismo 7: la nuova IA Sophy potrebbe arrivare entro la fine del 2022

Un dettaglio curioso, che potrebbe aprire una prospettiva davvero molto interessante su Gran Turismo 7, è emerso durante il recente livestream dedicato ai Gran Turismo World Series 2022, in base al quale sembra che la nuova intelligenza artificiale chiamata Gran Turismo Sophy possa essere inserita nel gioco entro la fine del 2022.

La questione non è affatto chiara perché è comparsa soltanto all'interno dello streaming in italiano dell'evento, riferita dall'admin del canale italiano in risposta a una domanda posta da un utente del pubblico.

Gran Turismo 7: screenshot del momento del livestream con l'informazione su Sophy

Come potete vedere nell'immagine riportata qui sopra, pubblicata da GTPlanet, durante lo streaming un utente ha chiesto quando verrà implementata la nuova intelligenza artificiale Sophy in Gran Turismo e l'admin di Gran Turismo TV ha riferito "La metteremo in-game prima della fine dell'anno, se tutto va bene".

Se la cosa venisse confermata si tratterebbe di una notizia di notevole rilievo, in grado di modificare sensibilmente la situazione attuale di Gran Turismo 7: il sistema Sophy è stato presentato come un passo evolutivo molto importante per la serie, con un'intelligenza artificiale di nuova generazione in grado di modificare notevolmente l'esperienza di gioco.

Tuttavia, non è mai stata data una finestra temporale precisa per il suo rilascio e non era nemmeno chiaro se fosse prevista per Gran Turismo 7 o per sviluppi futuri della serie, dunque il fatto che possa essere implementata già entro la fine del 2022, ovvero nei prossimi cinque mesi, è una notizia importante.

Il problema è che di questa informazione non c'è traccia da nessuna parte al di là di questo piccolo scambio tra un utente e l'admin italiano di Gran Turismo TV, dunque non può essere considerata un annuncio ufficiale da parte di Polyphony Digital o Sony, per il momento.