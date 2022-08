Star Wars Andor, ecco il nuovo trailer ufficiale della serie Disney+

Disney ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Star Wars Andor, la nuova serie TV ambientata nell'universo di Guerre Stellari in arrivo per gli abbonati alla piattaforma Disney+ a fine agosto.

Star Wars Andor è una serie TV, che si pone come un prequel ambientato cinque anni prima del film Rogue One: A Star Wars Story. I primi tre episodi saranno disponibili su Disney+ a partire dal 31 agosto 2022. Nel filmato vediamo alcuni dei personaggi principali della serie, tra cui il protagonista che ne dà il nome, il ribelle Cassian Andor, interpretato da Diego Luna.

Il cast include anche Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan, mentre Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

"La serie "Andor" esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor alla scoperta di quello che può dare alla galassia", recita la descrizione ufficiale.

"La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti sono stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà un cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle."