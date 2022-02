Pokémon Presents, tutti i giochi e gli annunci del 27 febbraio 2022

Il Pokémon Presents di oggi si è rivelato un evento davvero interessante, ricco di giochi e annunci che hanno destato immediatamente l'attenzione dei tantissimi fan del celebre franchise.

Il momento più importante è stato chiaramente l'annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch: il nuovo episodio della serie targato Game Freak ci metterà a disposizione tre nuovi Starter nell'ambito di un'avventura open world che promette grandi cose.

È stata inoltre rivelata la serie animata di Pokémon ambientata a Hisui, e per restare in tema è stato ufficializzato il lancio dell'aggiornamento gratuito L'Alba di Hisui per Leggende Pokémon: Arceus.

Oltre a questi annunci di grande rilevanza, sono stati presentati anche diversi aggiornamenti per le altre produzioni legate al brand, ad esempio l'evento Alola per Pokémon GO, che a partire dal 1 marzo ci consentirà di incontrare i Pokémon di Sole e Luna nel gioco.

Pokémon Masters EX vedrà invece l'arrivo della nuova modalità Via Vittoria e, a partire da domani, l'introduzione di tre coppie inedite: Vera e Latias, Anemone e Tornadus e Laburno e Flygon. Novità anche per Pokémon Café Mix, nella fattispecie le consegne e la comparsa di Victini, in attesa della modalità puzzle disponibile a breve.

Pokémon Unite vedrà il debutto delle lotte rapide e di un nuovo meccanismo che consentirà di provare qualsiasi Pokémon nei giorni speciali, a cominciare da Hoopa nell'attuale evento. Infine, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente danno il benvenuto a Shaymin, ottenibile tramite Lettera Oak.